Футбол

Флорентино Перес: «Надеюсь, в этом году Азар перейдет к нам»Матч ТВ вчера в 20:17

Надеюсь, в этом году он перейдет к нам, — отметил функционер в эфире радио Onda Cero. Напомним, руководство «Челси» готово осуществить трансфер Эдена Азара в «Реал» за 130 миллионов фунтов.
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Президент «Реала» надеется на переход Азара

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Чемпионатвчера в 22:02

Флорентино Перес: «Надеюсь, в этом году Азар перейдет к нам»

Матч ТВвчера в 20:17

Флорентино Перес: «У меня есть чувство, что Азар перейдет в „Реал“»

Спорт-Экспрессвчера в 20:33

Флорентино Перес: «Надеюсь, в этом году Азар перейдет к нам»

Sportbox.RUвчера в 20:17

Перес: «Надеюсь, в этом году Азар станет игроком „Реала“»

Sport24.ruвчера в 19:41

Флорентино Перес: «У меня есть надежда, что Азар перейдет в „Реал“ в этом году»

Sports.ruвчера в 18:50
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В Steam добавили китайскую игру Tank Battlegrounds с трейлером и скриншотами Battlefield 1942

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У «Ленинграда» новый клип, где Шнуров «женился» на Алле Михеевой

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В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

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В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
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Политика

Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
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Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
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Обновлено в 08:34
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Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»

Полузащитник пражской "Славии" Томаш Сучек не планирует переходить в "Спартак".
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Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

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Биатлонистка Коукалова завершила карьеру

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила о том, что официально завершает карьеру в спорте.
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В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
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В РПЦ удивлены, что строительство храмов вызывает возмущение

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Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа

Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
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Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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