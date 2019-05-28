Футбол
Флорентино Перес: «Надеюсь, в этом году Азар перейдет к нам»Матч ТВ 20:17
Надеюсь, в этом году он перейдет к нам, — отметил функционер в эфире радио Onda Cero. Напомним, руководство «Челси» готово осуществить трансфер Эдена Азара в «Реал» за 130 миллионов фунтов.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Армия и оружие
Российские специалисты займутся установкой С-400 в Турции
В Турции ожидают приезда российских специалистов, которые помогут в установке зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон описала своего идеального мужчину
В 2015 году Терон рассталась с Шоном Пенном, после чего ее статус официально не менялся.
Обновлено в 10:57
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
Обновлено в 21:15
Политика
Избранный президент Литвы рассказал, какими будут отношения с Россией
Победитель президентских выборов в Литве Гитанас Науседа рассказал о том, какими будут отношения между Вильнюсом и Москвой после его избрания на высший пост.
Обновлено в 20:24
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено в 18:53
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва
Порядка 70 сотрудников и пассажиров аэропорта в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре аэровокзала.
Обновлено в 21:32
Экономика
ИНТЕРВЬЮ: IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 20:15
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США
Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Баскетбол
«Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии
Подмосковные «Химки» добились победы над УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 91:64.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Гаджеты
Взломавший Apple школьник рассчитывал на место в штате корпорации
Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено в 07:27
Экономика
Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области
Руководитель Челябинской области выступил перед промышленниками Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл совещание регионального Союза промышленников и предпринимателей, которое проходит в эти минуты на площадке ПАО "ЧТПЗ".
Обновлено в 06:52
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено в 12:04
Здоровье
В Великобритании родился ребенок без кожи
В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер сменила имидж
Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной недавно сменила свой имидж.
Обновлено в 15:00