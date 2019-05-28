Футбол

Флорентино Перес: «Надеюсь, в этом году Азар перейдет к нам»Матч ТВ 20:17

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Надеюсь, в этом году он перейдет к нам, — отметил функционер в эфире радио Onda Cero. Напомним, руководство «Челси» готово осуществить трансфер Эдена Азара в «Реал» за 130 миллионов фунтов.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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