Футбол
Флоренци получил травму и сегодня покинет расположение сборной ИталииSoccer.ru вчера в 23:19
28-летний футболист не смог завершить тренировочное занятие из-за проблем с икроножной мышцей левой ноги и, по данным источника, сегодня покинет расположение национальной команды.
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