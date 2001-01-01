Футбол

Флоренци получил травму и сегодня покинет расположение сборной ИталииSoccer.ru вчера в 23:19

28-летний футболист не смог завершить тренировочное занятие из-за проблем с икроножной мышцей левой ноги и, по данным источника, сегодня покинет расположение национальной команды.
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СМИ: Флоренци не поможет Италии в матче с Финляндией и Лихтенштейном из-за травмы

Спорт-Экспресс04:36

Флоренци получил травму и сегодня покинет расположение сборной Италии

Soccer.ruвчера в 23:19

Травмы Кьезы и Флоренци добавили головной боли Манчини

Евро-футбол.рувчера в 14:21
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СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»

Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
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Пикап Ford F-150 ударно выступил на краш-тестах

Итоги любопытны: пикап Ford F-150 единственный получил наивысшую оценку во всех типах краш-тестов без исключений, однако единственный автомобиль в этой порции испытаний, заработавший рейтинг Top Safety Pick, — Honda Ridgeline.
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Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
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Иностранные банки отказываются работать с российскими компаниями

У российских компаний начались проблемы с переводом денег с зарубежных счетов на российские. Сложности возникли у ИП, компаний и физлиц.
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МВД сократило перечень опасных пород собак

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На химическом заводе в Китае произошел взрыв

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Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт намерен перебраться в другую команду. Летом он планирует оказаться в «Барселоне».
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