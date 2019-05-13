Флоренци: «Роналду думает, что может делать всё что угодно»Евро-футбол.ру 04:46

Роналду - обладатель "Золотого мяча" и думает, что может делать все что угодно.

Флоренци: «Роналду думает, что может делать всё что угодно»

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