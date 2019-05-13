Футбол

Флоренци: «Роналду думает, что может делать всё что угодно»Евро-футбол.ру 04:46

Рома — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Эдин Джеко
51′
Лоренцо Пеллегрини
Бриан Кристанте
67′
71′
Миралем Пьянич
Родриго Бентанкур
74′
Эмре Джан
Николо Дзаньоло
75′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
78′
Алессандро Флоренци
79′
84′
Блез Матюиди
Алекс Сандро
85′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
Александар Коларов
90′+1′
Эдин Джеко
90′+2′
Роналду - обладатель "Золотого мяча" и думает, что может делать все что угодно.
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