Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 21:21

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер является главным претендентом на пост технического директора английского клуба, сообщает Sky Sports. По информации издания, футболист провёл успешные переговоры с представителями «МЮ».

Общество Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.

Наука Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.

Политика Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Общество В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022.

Гаджеты «Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС "Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.

Общество Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы 68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.

Религия Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на переговоры Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников строительства храма в сквере возле Драмтеатра в Екатеринбурге к диалогу.

Транспорт Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.

Политика Советник Зеленского объяснил, почему инаугурация должна пройти 19 мая Дмитрий Разумков, спикер по политическим вопросам штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что инаугурацию надо провести 19 мая, чтобы избежать в Киеве пробок.

Общество Омбудсмен Бурятии попросит проверить ролик сотрудников УФСИН Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова планирует обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ с просьбой провести проверку появившегося в интернете ролика, изготовленного в Управлении ФСИН России по Республике Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова самой Жамбаловой.

Общество В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев и в частности россиян.

Политика В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Общество Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.

Политика Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.

Экономика Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Транспорт Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».

Экономика «Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.

Экономика Жители России начали получать доплаты к пенсиям С мая текущего года пенсионеры, которым установлены минимальные пенсии, начали получать доплаты по новым подсчетам индексации.

Экономика СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Политика Минюст США получил запрос о возвращении летчика Ярошенко в Россию Минюст США получил и рассматривает запрос от России о возвращении на родину летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.