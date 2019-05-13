Футбол
Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 21:21
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер является главным претендентом на пост технического директора английского клуба, сообщает Sky Sports. По информации издания, футболист провёл успешные переговоры с представителями «МЮ».
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Даррен Флетчер — главный претендент на пост технического директора «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ruвчера в 14:07
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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