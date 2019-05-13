Футбол
Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 21:21
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер является главным претендентом на пост технического директора английского клуба, сообщает Sky Sports. По информации издания, футболист провёл успешные переговоры с представителями «МЮ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Даррен Флетчер — главный претендент на пост технического директора «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ruвчера в 14:07
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Технологии
В Group-IB назвали недостоверными сообщения об итогах проверки «Голоса»
«Никакие иные «источники», кроме «Первого канала» и Group-IB, не обладают информацией о ходе расследования», — написал Сачков.
Обновлено в 07:53
Кино
В новой серии «Игры престолов» нашли киноляп
Среди промокадров к пятой серии последнего сезона фанаты обнаружили фото, на котором персонаж Джейме Ланнистер обнимает свою возлюбленную Серсею двумя руками.
Обновлено в 06:59
Политика
Владимир Путин утвердил Доктрину энергобезопасности
Президент России Владимир Путин утвердил новую Доктрину энергетической безопасности РФ. Это документ стратегического планирования.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд
Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. В данный момент в офисных помещениях "ТНС Энерго" и "ТНС энерго Нижний Новгород" проходят обыски, сообщает СКР.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал об угрозе российского удара по Киеву
В случае полномасштабной войны Россия в кратчайшие сроки введет на Украину войска с территории Белоруссии.
Обновлено в 06:11
Авто
В Челябинске умелец собрал фантастический автомобиль T-Rex по снимку из интернета
В Челябинске мастер тюнинга собрал оригинальный трицикл, вдохновившись дизайном автомобиля Campagna T-Rex канадского производства.
Обновлено в 07:00
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги
По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 07:50
Космос
О нарушении связи и полярном сиянии предупредили астрономы
Обновлено в 03:53
Религия
Епархия отменила молебен в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия отменила запланированный на вечер 14 мая молебен на месте строительства собора святой Екатерины в центре города.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Звезда «Мажора» Прилучный залез в чужую машину ради ночевки
Звезда телесериала "Мажор" актер Павел Прилучный забрался в чужой автомобиль и заночевал в нем. Хозяйка машины сняла на видео, как требует от артиста покинуть салон авто.
Обновлено в 07:00
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Теннис
Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Бегу
Во втором круге турнира в Риме Касаткина сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой.
Обновлено в 06:52
Политика
Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники
Министр сообщил, что инцидент произошел во вторник утром, когда нефтепровод атаковали беспилотники со взрывчаткой.
Обновлено в 07:37
Авто
УАЗ обещает сделать новый «Патриот» только лучше
В компании отметили, что впервые прототип кабины внедорожника, какой мы ее знаем сейчас, дебютировал на концепте 1993 года.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Родившая двойню Алина Кабаева пропала
На днях СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. После этого поползли самые разные слухи.
Обновлено в 05:41
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-Р» может полностью отключиться осенью
Государственная комиссия примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом «Спектр-Р», в течение месяца.
Обновлено в 05:13
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Политика
Представитель Зеленского анонсировал отставку главы МИД Украины
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам — Дмитрий Разумков — анонсировал отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В Красноярске дети получили ожоги глаз на занятии по гимнастике
В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства получения ожогов глаз детьми на занятии по художественной гимнастике.
Обновлено в 06:31
Культура
Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым ради Украины
Обновлено в 07:25
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Авто
LCV возрастом более 15 лет заняли 45% автопарка России
Как оказалось, в автопарке числится 45% автомобилей LCV возрастом более 15 лет по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 05:57
Происшествия
СКР обязали провести новую проверку по заявлениям о пытках «Свидетелей Иеговы» в ХМАО
Напомним, югорский омбудсмен больше месяца назад обратилась в прокуратуру Югры с просьбой провести проверку законности отказа в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников, принимавших участие в облавах на сургутских верующих, а также их допросов.
Обновлено в 07:04