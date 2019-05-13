Футбол

Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 21:21

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер является главным претендентом на пост технического директора английского клуба, сообщает Sky Sports. По информации издания, футболист провёл успешные переговоры с представителями «МЮ».
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Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт07:50

Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Чемпионатвчера в 21:21

Даррен Флетчер — главный претендент на пост технического директора «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 14:07

Флетчер может стать техническим директором МЮ

Soccer.ruвчера в 14:52

«Манчестер Юнайтед» может назначить Флетчера техническим директором

Евро-футбол.рувчера в 14:23

СМИ: «МЮ» рассматривает Флетчера на должность спортивного директора

Матч ТВвчера в 16:08

Флетчер – главный кандидат на должность технического директора «МЮ»

Бомбардир.рувчера в 16:19
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Шотландский футболист, полузащитник английского клуба «Сток Сити» и капитан национальной сборной Шотландии. Воспитанник «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги, Кубок Англии, два Кубка Футбольной лиги, Лигу чемпионов УЕФА, четыре Суперкубка Англии и Клубный чемпионат мира. Занимает третье место в истории сборной Шотландии по количеству сыгранных матчей.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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