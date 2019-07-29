Футбол
«Фламенго» намерен купить футболиста «Спартака» Луиса АдрианоРоссийская газета 06:57
Бразильский футбольный клуб "Фламенго" рассчитывает до конца июля закрыть сделку о приобретении нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано, сообщает goal.com. Отмечается, что в услугах 32-летнего игрока лично заинтересован главный тренер бразильской команды Жоржи Жезуш.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
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В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
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В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
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Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
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Обновлено в 04:49
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Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
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Врачи Навального заявили об отравлении оппозиционера
Обновлено вчера в 17:55
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Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Обновлено в 08:36
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Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC
Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
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На украинской ТЭС кончились запасы угля из-за ограничений со стороны России
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Напомним, у рэпера Тимати есть пятилетняя дочка Алиса от модели Алены Шишковой.
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Volvo отзывает почти 4,5 тыс. автомобилей в России
Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
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Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
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«Россети» запустили первый всероссийский конкурс «Лидеры энергетики»
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