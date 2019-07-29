Футбол
«Фламенго» хочет купить Луиса АдрианоBookmaker-ratings.ru 04:23
«Фламенго» заинтересован в покупке нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Как сообщает Goal.com, клуб хочет оформить трансфер, но может не успеть из-за закрытия трансферного окна в Бразилии 31 июля.
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Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Политика
МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров
Сил и средств по тушению лесных пожаров в России недостаточно, группировка будет увеличена для скорейшей локализации и ликвидации огня.
Обновлено в 07:09
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Антон Шипулин ради выборов решил жить в доме на колесах
Биатлонист Антон Шипулин, который является кандидатом «Единой России» на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, решил месяц жить в мобильном доме на колесах.
Обновлено в 07:01
Футбол
Патрис Эвра объявил о завершении карьеры
Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:24
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В Пенсионном фонде рассказали, как избежать такой ситуации, пишет Российская газета.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Алексея Навального выписали из больницы
Оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник, где он отбывает арест.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения
Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.
Обновлено в 07:13
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции
В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.
Обновлено в 06:35
Политика
МИД Японии призвал «ядерную пятерку» создать новый ДРСМД
Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно в ходе пресс-конференции заявил, что в стране восходящего солнца считают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важным.
Обновлено в 07:03
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Кино
Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса
Отмечается, что последний раз Блум примерял на себя роль эльфа-лучника в 2014 году в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств".
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Ростовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» два человека погибли, девять получили травмы, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы
Обновлено в 04:38
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
Появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
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В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Музыка
Медведев поздравил композитора Игоря Крутого с юбилеем
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев поздравил композитора, продюсера Игоря Крутого с 65-летием.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке
Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка
На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» определились с формами на матч
29 июля в Казани состоится заключительный матч 3-го тура РПЛ, в котором «Рубин» примет «Ахмат».
Обновлено в 04:24
Политика
СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Экономика
Аналитики назвали стоимость земельных участков в Подмосковье
Средний бюджет предложения земельных участков в области в июле 2019 года составляет 3 млн руб. Об этом говорится в исследовании загородного рынка (без учета элитного сегмента) Московской области, подготовленном сервисом объявлений "Мир квартир".
Обновлено в 04:52
Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на автостраду в Италии
Обновлено в 06:53