Гаджеты

Флагман Huawei Honor View 20 официально представлен в РоссииВерсия.Инфо 17:58

Сегодня в Москве состоялась презентация флагмана Honor View 20 от Huawei. Теперь гаджет официально представлен в России. Смартфон был представлен в Китае 26 декабря прошлого года.
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