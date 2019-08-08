Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает портал «Русская весна».

Хоккей «Авангард» хочет провести матч с клубом НХЛ Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о потенциальном матче с клубом НХЛ.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Политика В Британии снимут документальный фильм о Путине Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.

Происшествия В Белогорске патологоанатома наказали за кражу телефона у покойника Суд установил, что мужчина, выполняя свои обязанности в одном из моргов, увидел у покойника гаджет и решил его похитить.

Политика Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России Посольство Украины в США призвало лидеров стран "Большой семёрки" заставить Россию "уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".

Политика Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8 Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.

Экономика В Москве повысят городские доплаты к пенсиям Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Происшествия В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Политика США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.

Экономика РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Политика Завершена укладка «Северного потока 2» на финском участке газопровода Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию - Nord Stream II - в среду, 21 августа, закончил укладку газопровода на финском участке.

Политика Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.

Экономика Полис ОСАГО за семь месяцев в среднем подешевел на 5,5% Средняя премия по ОСАГО по итогам января - июля 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 370 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА).

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Здоровье Роспотребнадзор объявил о ликвидации эпидемии Эболы в Западной Африке Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке, и прежде всего затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Происшествия Спасавшая брата девочка погибла от удара током под Челябинском По данным СК, 12-летняя девочка с 6-летним братом гуляли после дождя во дворе дома в поселке Кисегачинский.

Политика Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля» 112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.

Экономика Россияне стали чаще покупать еду в кредит Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Авто АвтоВАЗ назвал начинку новой Lada Vesta с вариатором Вице-президент по продажам и маркетингу компании «АвтоВАЗ» Ян Птачек подтвердил, что Lada Vesta с вариатором будет продаваться в самом скором времени.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.