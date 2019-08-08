Политика
Флаги России подняли над ДонецкомИзвестия 04:13
Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает портал «Русская весна».
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Хоккей
«Авангард» хочет провести матч с клубом НХЛ
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о потенциальном матче с клубом НХЛ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
В Белогорске патологоанатома наказали за кражу телефона у покойника
Суд установил, что мужчина, выполняя свои обязанности в одном из моргов, увидел у покойника гаджет и решил его похитить.
Обновлено в 04:53
Политика
Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России
Посольство Украины в США призвало лидеров стран "Большой семёрки" заставить Россию "уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".
Обновлено в 04:18
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика
Завершена укладка «Северного потока 2» на финском участке газопровода
Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию - Nord Stream II - в среду, 21 августа, закончил укладку газопровода на финском участке.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией
Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.
Обновлено в 04:48
Экономика
Полис ОСАГО за семь месяцев в среднем подешевел на 5,5%
Средняя премия по ОСАГО по итогам января - июля 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 370 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА).
Обновлено в 03:18
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о ликвидации эпидемии Эболы в Западной Африке
Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке, и прежде всего затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Спасавшая брата девочка погибла от удара током под Челябинском
По данным СК, 12-летняя девочка с 6-летним братом гуляли после дождя во дворе дома в поселке Кисегачинский.
Обновлено в 03:54
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Авто
АвтоВАЗ назвал начинку новой Lada Vesta с вариатором
Вице-президент по продажам и маркетингу компании «АвтоВАЗ» Ян Птачек подтвердил, что Lada Vesta с вариатором будет продаваться в самом скором времени.
Обновлено в 04:23
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04