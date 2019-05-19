Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.
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Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Политика
Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:15
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Казани напали на лидера Либертарианской партии России
На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли
Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.
Обновлено в 04:11
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Религия
Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье
Обновлено в 08:29
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Политика
Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского
США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Политика
Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам
Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Музыка
Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу
Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии
Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
Обновлено в 03:52
Происшествия
У безработной москвички украли пять миллионов рублей
В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники
В 15-страничном докладе рассказывается о многочисленных нештатных ситуациях при стрельбе из зенитных 40-мм пушек L-70, из 105-мм пушек, а также из пушек танков «Арджун», Т-72 и Т-90.
Обновлено в 02:55
Авто
5 причин не покупать 10-летний автомобиль
Обновлено в 08:50
Транспорт
Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля
Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Общество
Греф признался, что не любит давать советы
Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Футбол
Аленичев высказался о своём будущем в «Енисее»
Обновлено в 10:51
Общество
Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube
Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Футбол
Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи
Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено вчера в 17:09