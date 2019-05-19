Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.
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Все из-за Мадонны: флаг Палестины показали на «Евровидении»

Газета.Ru09:13

Мадонна и исландские музыканты показали палестинские флаги в финале Евровидения

Life.ru02:10

В Израиле предложили провести «Евровидение» в секторе Газа после инцидента с флагами Палестины

Говорит Москва06:35

Организаторы Евровидения осудили политические акции на конкурсе

RT на русском06:34

Мадонна и исландцы показали флаги Палестины в финале «Евровидения» в Тель-Авиве

Известия00:38

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

РБК00:10

На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину

Взгляд.рувчера в 20:30
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Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Политика

Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:15
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Казани напали на лидера Либертарианской партии России

На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли

Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.
Обновлено в 04:11
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Религия

Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье

Обновлено в 08:29
Музыка

Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019

Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Политика

Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам

Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Музыка

Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу

Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии

Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
Обновлено в 03:52
Происшествия

У безработной москвички украли пять миллионов рублей

В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники

В 15-страничном докладе рассказывается о многочисленных нештатных ситуациях при стрельбе из зенитных 40-мм пушек L-70, из 105-мм пушек, а также из пушек танков «Арджун», Т-72 и Т-90.
Обновлено в 02:55
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

Обновлено в 07:25
Происшествия

Спасатели потушили пожар в кафе в Анапе, пострадавших нет

Обновлено в 10:38
Авто

5 причин не покупать 10-летний автомобиль

Обновлено в 08:50
Транспорт

Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля

Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Общество

Греф признался, что не любит давать советы

Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Футбол

Аленичев высказался о своём будущем в «Енисее»

Обновлено в 10:51
Общество

Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube

Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Футбол

Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи

Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено вчера в 17:09
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Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.
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