Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.
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Флаг Палестины дважды попал в прямой эфир «Евровидения»

Газета.Ru01:39

Мадонна и исландцы показали флаги Палестины в финале «Евровидения» в Тель-Авиве

Известия00:38

На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину

Взгляд.рувчера в 20:30

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

РБК00:10

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Lenta.ru01:46

Флаг Палестины дважды попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Говорит Москва00:51

Представители Исландии подняли флаг Палестины на «Евровидении»

ТК Звезда00:17
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Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Обновлено 17 мая в 22:30
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком

Обновлено вчера в 22:14
Музыка

Участник из Нидерландов Дункан Лоуренс победил на «Евровидении-2019»

Победу на конкурсе одержал фаворит букмекеров Дункан Лоуренс. В этом году «Евровидение» ждали особенно.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Железнодорожную часть Крымского моста откроют раньше срока

Минтранс выполнит поручение президента России Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста раньше срока.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Единоборства

Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.
Обновлено вчера в 23:53
Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено 17 мая в 09:59
Транспорт

В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»

Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Общество

Ципрас потребовал признания геноцида понтийских греков

Греция не требует отмщения за геноцид понтийских греков, но требует справедливости и признания преступления Турцией, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с понтийскими греками.
Обновлено вчера в 13:07
Хоккей

ЦСКА отправится на сборы в Финляндию и Швецию

18 июля улетаем в Финляндию, потом сборы в Швейцарии, Кубок мэра и стартуем в чемпионате, — рассказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Обновлено в 01:37
Экономика

Чем грозит Южной Корее максимальный с 2000 года уровень безработицы

В апреле 2019 года безработица в Южной Корее достигла максимального уровня за последние 19 лет.
Обновлено вчера в 04:05
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Омский артист собирается подать в суд на Олега Газманова

Омский бизнесмен и певец Александр Шаханин намерен подать в суд известного певца и композитора Олега Газманова.
Обновлено в 00:04
Политика

В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление Зеленского словами российского лидера Владимира Путина про «уши осла».
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского

Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
Здоровье

Высокая физическая активность после 40 лет вредит суставам

Оценив уровень физической активности испытуемых, ученые поделили их респондентов на три группы в зависимости от интенсивности физических нагрузок – низкую, среднюю и высокую.
Обновлено вчера в 16:30
Музыка

Участники финала «Евровидения» завершили выступления

Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено вчера в 04:49
Общество

Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено 17 мая в 06:43
Космос

Источник рассказал о возможностях российской станции «Луна-25»

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" имеет возможность отправить к "соседке" Земли зарубежный малый спутник, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам

Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
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Историческая область на Ближнем Востоке. Границы области примерно охватывают территорию современных сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан, Иордании, части как Ливана, так и Сирии, от Сидона на побережье Средиземного моря до Дамаска в северной её части, и от Рафиаха до залива Акаба - на юге. Синайский полуостров, как правило, считается отдельной географической зоной.
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