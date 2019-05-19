Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.
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Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Обновлено 17 мая в 22:30
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
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На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком
Обновлено вчера в 22:14
Музыка
Участник из Нидерландов Дункан Лоуренс победил на «Евровидении-2019»
Победу на конкурсе одержал фаворит букмекеров Дункан Лоуренс. В этом году «Евровидение» ждали особенно.
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Политика
Железнодорожную часть Крымского моста откроют раньше срока
Минтранс выполнит поручение президента России Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста раньше срока.
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Происшествия
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В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
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Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
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Энергетика
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Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
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Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
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Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»
Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
Ципрас потребовал признания геноцида понтийских греков
Греция не требует отмщения за геноцид понтийских греков, но требует справедливости и признания преступления Турцией, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с понтийскими греками.
Обновлено вчера в 13:07
Хоккей
ЦСКА отправится на сборы в Финляндию и Швецию
18 июля улетаем в Финляндию, потом сборы в Швейцарии, Кубок мэра и стартуем в чемпионате, — рассказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
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Чем грозит Южной Корее максимальный с 2000 года уровень безработицы
В апреле 2019 года безработица в Южной Корее достигла максимального уровня за последние 19 лет.
Обновлено вчера в 04:05
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Омский артист собирается подать в суд на Олега Газманова
Омский бизнесмен и певец Александр Шаханин намерен подать в суд известного певца и композитора Олега Газманова.
Обновлено в 00:04
Политика
В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление Зеленского словами российского лидера Владимира Путина про «уши осла».
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
Здоровье
Высокая физическая активность после 40 лет вредит суставам
Оценив уровень физической активности испытуемых, ученые поделили их респондентов на три группы в зависимости от интенсивности физических нагрузок – низкую, среднюю и высокую.
Обновлено вчера в 16:30
Музыка
Участники финала «Евровидения» завершили выступления
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании
Обновлено вчера в 04:49
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено 17 мая в 06:43
Космос
Источник рассказал о возможностях российской станции «Луна-25»
Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" имеет возможность отправить к "соседке" Земли зарубежный малый спутник, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам
Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27