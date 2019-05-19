Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.
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Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
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Гаджеты
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Лоза оценил выступление Лазарева на Евровидении
Певец и композитор Юрий Лоза оценил выступление исполнителя Сергея Лазарева, представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 08:56
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Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы
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Обновлено в 08:40
Происшествия
В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека
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Футбол
«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 08:55
Финансы
Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
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Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
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Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
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Происшествия
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
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Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика
Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами
Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Общество
Марш сексменьшинств под охраной полиции прошел в Кишиневе
Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, в нынешнем году марш прошел под слоганом "Я в порядке".
Обновлено в 07:44
Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Гаджеты
В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20
В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.
Обновлено в 09:20
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство с женщиной, встречавшейся с вице-канцлером Австрии
Миллиардер Игорь Макаров заявил, что не знаком и не имеет никаких родственных связей с женщиной, разговор которой с австрийскими политиками попал на видео и стал причиной отставки вице-канцлера Австрии.
Обновлено в 09:16
Спорт
Вербов может продолжить карьеру до Олимпиады 2020 года
Ранее сообщалось, что Вербов завершит карьеру после текущего сезона и возглавит вторую сборную России на Универсиаде-2019.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
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Политика
Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу
На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.
Обновлено в 09:22
Общество
Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска
49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено в 08:30
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»
Украинский певец Андрей Данилко выступит с номером победительницы «Евровидения-2018», израильской певицы Неты Базилай — Toy.
Обновлено в 08:45
Космос
Российские астрономы ищут околоземный мусор в горах Армении
Обновлено в 06:06
Футбол
УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 07:18
Авто
Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x
В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Музыка
Победителем «Евровидения» стал певец из Нидерландов
Победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, исполнивший песню Arcade. Он набрал 492 балла по итогам голосования жюри и зрителей.
Обновлено в 02:13
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Футбол
«Реал» завершил сезон поражением от «Бетиса»
Обновлено в 07:54