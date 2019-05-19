Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.
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Все из-за Мадонны: флаг Палестины показали на «Евровидении»

Газета.Ru09:13

Организаторы Евровидения осудили политические акции на конкурсе

RT на русском06:34

Мадонна и исландские музыканты показали палестинские флаги в финале Евровидения

Life.ru02:10

В Израиле предложили провести «Евровидение» в секторе Газа после инцидента с флагами Палестины

Говорит Москва06:35

Мадонна и исландцы показали флаги Палестины в финале «Евровидения» в Тель-Авиве

Известия00:38

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

РБК00:10

На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину

Взгляд.рувчера в 20:30
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Гаджеты

Samsung готовит начало продаж первого игрового ноутбука Odyssey

Обновлено вчера в 12:33
Музыка

Лоза оценил выступление Лазарева на Евровидении

Певец и композитор Юрий Лоза оценил выступление исполнителя Сергея Лазарева, представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 08:56
Спорт

Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы

Россиянка Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека

Обновлено в 05:44
Футбол

«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 08:55
Финансы

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Политика

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами

В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика

Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Общество

Марш сексменьшинств под охраной полиции прошел в Кишиневе

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, в нынешнем году марш прошел под слоганом "Я в порядке".
Обновлено в 07:44
Происшествия

Бегун умер во время полумарафона в Москве

Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Гаджеты

В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20

В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.
Обновлено в 09:20
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство с женщиной, встречавшейся с вице-канцлером Австрии

Миллиардер Игорь Макаров заявил, что не знаком и не имеет никаких родственных связей с женщиной, разговор которой с австрийскими политиками попал на видео и стал причиной отставки вице-канцлера Австрии.
Обновлено в 09:16
Спорт

Вербов может продолжить карьеру до Олимпиады 2020 года

Ранее сообщалось, что Вербов завершит карьеру после текущего сезона и возглавит вторую сборную России на Универсиаде-2019.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
Обновлено в 09:20
Политика

Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу

На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.
Обновлено в 09:22
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено в 08:30
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»

Украинский певец Андрей Данилко выступит с номером победительницы «Евровидения-2018», израильской певицы Неты Базилай — Toy.
Обновлено в 08:45
Космос

Российские астрономы ищут околоземный мусор в горах Армении

Обновлено в 06:06
Футбол

УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 07:18
Авто

Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x

В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Музыка

Победителем «Евровидения» стал певец из Нидерландов

Победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, исполнивший песню Arcade. Он набрал 492 балла по итогам голосования жюри и зрителей.
Обновлено в 02:13
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Футбол

«Реал» завершил сезон поражением от «Бетиса»

Обновлено в 07:54
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Мадонна
Певица
Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.
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