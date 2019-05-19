Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.
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«Вся зараза – в сектор Газа»: «Евровидение» предложили провести в Палестине

Газета.Ru07:24

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

РБК00:10

Мадонна и исландские музыканты показали палестинские флаги в финале Евровидения

Life.ru02:10

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Lenta.ru01:46

Мадонна и исландцы показали флаги Палестины в финале «Евровидения» в Тель-Авиве

Известия00:38

В Израиле предложили провести «Евровидение» в секторе Газа после инцидента с флагами Палестины

Говорит Москва06:35

На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину

Взгляд.рувчера в 20:30
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Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Футбол

Страндберг после удаления показал жест в адрес арбитра

Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Религия

В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен

В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне

Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Происшествия

Столкновение двух поездов произошло на Филиппинах, есть пострадавшие

Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Происшествия

МАК завершил расшифровку черных ящиков SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки черных ящиков самолета SSJ-100.
Обновлено 17 мая в 18:24
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Политика

Саакашвили призвал Зеленского не вести прямой диалог с Россией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вступающий 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский не должен вести переговоры с Россией, так как Москва якобы «недоговороспособна».
Обновлено в 07:30
Футбол

Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу

Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Спорт

Медведева не оставила без внимания выбор музыки для Загитовой

Обновлено в 06:31
Энергетика

Участники ОПЕК+ отметили влияние отношений США и КНР на рынок нефти

Ранее российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что к концу апреля Россия находилась на уровне сокращения добычи нефти в 229 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
Обновлено в 05:31
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Бурятии сгорел склад с газовыми баллонами

Обновлено в 07:36
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

«Пуговка» Катя Старшова очаровала фотографиями без макияжа

Недавно Катя доказала это в очередной раз, опубликовав коллаж из фотографий, на которых она запечатлена без капли макияжа.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами

Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.
Обновлено в 06:22
Экономика

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04
Общество

Петербург принимает участие во Всероссийском полумарафоне «Забег»

Полумарафонцы стартуют и проходят первую часть дистанции вместе с участниками пробега на 10 километров.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено вчера в 15:10
Транспорт

В Москве из-за велофестиваля перекрыты несколько улиц

Несколько улиц в Москве перекрыты из-за проведения велофестиваля 19 мая.
Обновлено в 05:53
Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
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Мадонна
Певица
Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.
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