Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.
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Представители Исландии подняли флаг Палестины на «Евровидении»

ТК Звезда00:17

Флаг Палестины дважды попал в прямой эфир «Евровидения»

Газета.Ru01:39

Мадонна и исландцы показали флаги Палестины в финале «Евровидения» в Тель-Авиве

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Флаг Палестины дважды попал в кадр во время прямой трансляции финала Евровидения

Телеканал 360°02:33

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

РБК00:10

Флаг Палестины дважды попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Говорит Москва00:51

На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину

Взгляд.рувчера в 20:30
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В Челябинской области в мае выпал снег

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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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Высокая физическая активность после 40 лет вредит суставам

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Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
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Обновлено 17 мая в 04:06
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Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве

Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
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Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири

Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
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Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
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Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
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Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
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Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
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В последний раз "Манчестер Сити" выигрывал Кубок Англии в 2011 году, впервые манкунианцы стали обладателем трофея в 1904 году.
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Леди Габриэлла Виндзор впервые в 38 лет вышла замуж

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Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
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Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено 17 мая в 06:43
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Vivo представит смартфон Z5x с «дырявым» дисплеем и мощной батареей

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии

Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.
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Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019

Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
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С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
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