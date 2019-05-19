Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
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В Челябинской области в мае выпал снег
Андрей Дьячков, житель Златоуста, снял на камеру своего телефона снег, который тонким слоем выпал ночью с 18 на 19 мая.
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
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Происшествия
Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве
Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвалась «Нива» с украинскими боевиками
Напомним, в начале мая пятеро боевиков 10-й бригады ВСУ подорвались в джипе на минах в Донбассе.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
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МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Обновлено 17 мая в 16:21
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В ЮНЕСКО назвали число коренных языков в мире
Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:43
Футбол
«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболу
В последний раз "Манчестер Сити" выигрывал Кубок Англии в 2011 году, впервые манкунианцы стали обладателем трофея в 1904 году.
Обновлено вчера в 13:57
Музыка
Объявлен победитель «Евровидения-2019»
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Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор впервые в 38 лет вышла замуж
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Томаса Кингстона, о помолвке с которым было официально объявлено в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 11:28
Кино
Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 19:32
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Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено 17 мая в 06:43
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Vivo представит смартфон Z5x с «дырявым» дисплеем и мощной батареей
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского
США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии
Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.
Обновлено вчера в 21:11
Хоккей
Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07