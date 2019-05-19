Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

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