Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в ИзраилеРБК 00:10
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.
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Политика
Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ
Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
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На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
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«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
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Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
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Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Происшествия
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71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
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Политика
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Происшествия
В Перми на пожаре в конном клубе погибли три лошади и два осла
В ночь на 19 мая в частном конном клубе «Кавалерия» (Орджоникидзевский район) произошел пожар.
Обновлено в 03:43
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Участница Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
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Мария Бутина записала видеообращение
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Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04
Музыка
Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе
Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области
Обновлено в 02:21
Игры
Bethesda поделилась подробностями крупного обновления The Elder Scrolls: Blades
Мобильная The Elder Scrolls: Blades, несмотря на громкое название, оказалась для многих обычной условно-бесплатной «гриндилкой» с таймерами, сундуками и прочими неприятными элементами.
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Общество
Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах
Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
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Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
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Головин принёс «Монако» победу в «матче жизни»
"Монако" до сих пор не обеспечил себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, хотя до конца чемпионата остался всего один матч.
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Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Политика
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде
В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
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Спорт
Глейхенгауз назвал Загитову своей музой
Обновлено вчера в 11:06
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Омский артист хочет подать в суд на Олега Газманова за плагиат
В эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» российский артист Олег Газманов рассказал о том, что омский бизнесмен и певец Александр Шаханин хочет подать на него в суд из-за композиции «Бессмертный полк».
Обновлено вчера в 12:18
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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Авто
Суперинвестиция: купили машину за 500 долларов, продают – за 70000
Есть автомобили, которые со временем дорожают так, что прибавляют капитал владельцу лучше валют, золота или акций.
Обновлено вчера в 13:38
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Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Футбол
«ПСЖ» планирует заполучить Де Хеа бесплатно через год
Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году и стал в составе «красных дьяволов» чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка
Обновлено в 03:30