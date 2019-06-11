Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официальноMobiDevices 06:11
Компания Xiaomi в Пекине представила новый фитнес-трекер Mi Band 4. По сравнению с Xiaomi Mi Band 3, Mi Band 4 выглядит изящнее, и оснащен цветным дисплеем, более ёмким аккумулятором, датчиком ЭКГ и модулем NFC.
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Здоровье
Барнаульцы жалуются на ночные очереди за талонами к детским врачам
Очередь за талончиками к детским узким специалистам приходится занимать ночью.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи во вторник, 11 июня, впервые в истории преодолел отметку в 2750 пунктов.
Обновлено в 06:19
Политика
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет S7 сел с отказавшим двигателем
Пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы, совершил посадку в аэропорту Астрахани с отказавшим двигателем.
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.
Обновлено в 09:59
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Футбол
Капитан «Аякса» усомнился в целесообразности перехода в «Барселону»
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт заявил, что не уверен в целесообразности перехода в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 08:12
Недвижимость
Список банков для работы по эскроу при необходимости расширят
Перечень допущенных к работе по кредитованию российских застройщиков жилья банков при необходимости будут расширять, заявил во вторник глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
Обновлено в 03:34
Авто
Названы регионы, где лучше не покупать подержанные автомобили
Недалеко «ушла» Москва, где средний возраст подержанных авто составил 9,3 года.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский ушел с заседания Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конституционный суд принять справедливое решение по его указу о роспуске Верховной рады и досрочных выборах «за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми».
Обновлено в 06:45
Общество
Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи
Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит
Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.
Обновлено в 02:42
Футбол
Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с Кипром
11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.
Обновлено в 07:41
Политика
Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации
Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
Обновлено в 04:47
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Футбол
«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7-11 октября
Договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович достигнута, она посетит Крым 7-11 октября.
Обновлено в 10:46
Игры
Epic Games продлила еженедельную раздачу бесплатных игр до конца года
Компания Epic Games объявила о продлении в магазине Epic Games Store периода еженедельной раздачи бесплатных игр до конца года.
Обновлено в 10:43