Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официальноMobiDevices 06:11
Компания Xiaomi в Пекине представила новый фитнес-трекер Mi Band 4. По сравнению с Xiaomi Mi Band 3, Mi Band 4 выглядит изящнее, и оснащен цветным дисплеем, более ёмким аккумулятором, датчиком ЭКГ и модулем NFC.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Финансы
Акции Сбербанка подешевели на 5%
Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.
Обновлено в 05:00
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Наука
В Якутии обнаружили голову древнего волка
В Якутии специалисты исследуют голову волка, возраст которой достигает свыше 40 тысяч лет.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым
Стоит отметить: изначально предложенной версией было, что Алибасов выпил "Крота" по ошибке.
Обновлено в 13:40
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье
Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Футбол
Мессина назначен главным тренером «Милана»
Бывший главный тренер московского ЦСКА Этторе Мессина стал новым наставником «Милана», сменив на посту Симоне Пьяниджиани.
Обновлено в 12:44
Футбол
Александр Медведев: Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените»
Генеральный директор Зенита Александр Медведев сообщил о планах питерского клуба на российского полузащитника Юрия Жиркова.
Обновлено в 13:33
Гаджеты
Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Политика
Историк из Польши заявил, что конфликт с Россией для страны неизбежен
Анджей Новак, историк из Польши, выступил с заявлением, в котором он говорит о неизбежности конфликта между его страной и Россией.
Обновлено в 14:10
Гаджеты
HTC выпустила два новых смартфона – HTC U19e и Desire 19+
Давно известно, что HTC испытывает некоторые трудности в финансовом плане, но это не остановило компанию и она представила два бюджетных смартфона без громких презентаций.
Обновлено в 13:55
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Россия купит 98 «Ночных охотников»
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
Черышев обратился к болельщикам перед матчем с Кипром
Полузащитник сборной России Денис Черышев призвал болельщиков поддержать национальную команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с Кипром.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Пожар на Кегострове в Архангельской области локализовали
Пожар на Кегострове в Архангельской области, где горели шесть жилых домов частного сектора, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Авто
Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
Обновлено в 05:00