Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официальноMobiDevices 06:11
Компания Xiaomi в Пекине представила новый фитнес-трекер Mi Band 4. По сравнению с Xiaomi Mi Band 3, Mi Band 4 выглядит изящнее, и оснащен цветным дисплеем, более ёмким аккумулятором, датчиком ЭКГ и модулем NFC.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
После взрыва на танкере начался пожар, ему был присвоен повышенный уровень сложности, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество
Запретить уничтожать продукты предлагает Роспотребнадзор
Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, чтобы запретить уничтожение продуктов.
Обновлено в 07:49
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды
"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова
Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Риксен заявил, что не будет делать эвтаназию
Экс-футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что собирается делать эвтаназию.
Обновлено в 06:19
Политика
В Совфеде представили доклад о вмешательстве США в дела России
США продолжают попытки вмешательства в суверенные дела России, обучая и поддерживая политических активистов, финансируя антироссийские силы, говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ, представленном во вторник главой комиссии Андреем Климовым.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Технологии
Первую ветроустановку смонтировали на Адыгейской ВЭС
Башня состоит из 8 модульных секций, при монтаже задействовали 35 специалистов, 4 крана и вспомогательную технику, в том числе высотный кран большой грузоподъемности до 500 т – с его помощью навесили гондолу, генератор и ступицы со смонтированными заранее лопастями.
Обновлено в 08:17
Гаджеты
В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус»
Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
Обновлено в 06:34
Энергетика
Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых
В середине апреля Сазанов говорил, что Минфин против задействования Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации демпфера, но решение будет принимать правительство.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Музыка
«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41