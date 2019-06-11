Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официальноMobiDevices 06:11

Компания Xiaomi в Пекине представила новый фитнес-трекер Mi Band 4. По сравнению с Xiaomi Mi Band 3, Mi Band 4 выглядит изящнее, и оснащен цветным дисплеем, более ёмким аккумулятором, датчиком ЭКГ и модулем NFC.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.

Культура Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв После взрыва на танкере начался пожар, ему был присвоен повышенный уровень сложности, сообщает РЕН ТВ.

Общество Запретить уничтожать продукты предлагает Роспотребнадзор Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, чтобы запретить уничтожение продуктов.

Политика Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды "Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

Общество Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети» Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Происшествия Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.

Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Культура Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.

Экономика Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.

Транспорт Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.

Футбол Экс-футболист «Зенита» Риксен заявил, что не будет делать эвтаназию Экс-футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что собирается делать эвтаназию.

Политика В Совфеде представили доклад о вмешательстве США в дела России США продолжают попытки вмешательства в суверенные дела России, обучая и поддерживая политических активистов, финансируя антироссийские силы, говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ, представленном во вторник главой комиссии Андреем Климовым.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини 45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.

Политика Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» Украины Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.

Технологии Первую ветроустановку смонтировали на Адыгейской ВЭС Башня состоит из 8 модульных секций, при монтаже задействовали 35 специалистов, 4 крана и вспомогательную технику, в том числе высотный кран большой грузоподъемности до 500 т – с его помощью навесили гондолу, генератор и ступицы со смонтированными заранее лопастями.

Гаджеты В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус» Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

Энергетика Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых В середине апреля Сазанов говорил, что Минфин против задействования Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации демпфера, но решение будет принимать правительство.

Шоу-бизнес У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.

Общество Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.

Космос Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.