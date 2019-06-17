Экономика
Fitch ухудшило прогноз по росту мировой экономики на 2020 годТАСС вчера в 08:02
По мнению рейтингового агентства, на темпы укрепления мировой экономики повлияют замедление роста в Китае, США и Бразилии на фоне уменьшения перспектив для инвестиций в бизнес в этих странах, слабый потребительский рост в КНР и ожидания более умеренного роста в других развивающихся странах.
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Fitch прогнозирует замедление темпов роста мирового ВВП в этом и следующем годах
Финмаркетвчера в 08:37
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Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
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Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Авто
General Motors возродит марку Hummer для электрокаров
Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американском концерне сообщает о том, что руководство компании рассматривает возможность выпустить полностью электрифицированный внедорожник под брендом Hummer.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
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Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса
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Обновлено вчера в 17:52
Общество
В сети появилась 16-я серия нового «Простоквашино»
Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Мамонт из Простоквашино" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила во вторник пресс-служба киностудии.
Обновлено в 00:02
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США
Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Семак заявил, что не считает себя идеальным тренером
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не является идеальным отцом и тренером.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы
Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток
США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
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Найден способ снижения уровня аллергена на кошек
Обновлено 16 июня в 05:06
Происшествия
Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав
В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.
Обновлено вчера в 06:55
Общество
Недостаточно бедных россиян лишат господдержки
Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
Обновлено вчера в 04:13
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Единоборства
Нурмагомедов заявил, что Макгрегор должен заслужить реванш
В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором, сообщает BT Sport.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Олич: «Торпедо» правильно решило, назначив Игнашевича главным тренером
Московский футбольный клуб "Торпедо" принял верное решение, пригласив на пост главного тренера экс-защитника столичного ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича, заявил РИА Новости бывший партнер Игнашевича в стане армейцев Ивица Олич.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08