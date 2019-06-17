Экономика
Fitch ухудшило прогноз по росту мировой экономики на 2020 годТАСС 08:02
По мнению рейтингового агентства, на темпы укрепления мировой экономики повлияют замедление роста в Китае, США и Бразилии на фоне уменьшения перспектив для инвестиций в бизнес в этих странах, слабый потребительский рост в КНР и ожидания более умеренного роста в других развивающихся странах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
Кино
Железного человека из «Мстителей» захотели превратить в женщину
Обновлено в 07:30
Футбол
«Рубин» объявил об уходе из команды Бухарова
Казанский "Рубин" на своем сайте объявил об уходе из команды футболиста Александра Бухарова.
Обновлено в 08:29
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Я в любви: Ани Лорак наслаждается новыми чувствами
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте
Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Политика
Пушков поддержал позицию раскритиковавшего Дуду польского журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков поддержал позицию польского журналиста Томаша Залевского, раскритиковавшего своего президента Анджея Дуду за высказывание о превосходстве поляков над россиянами.
Обновлено вчера в 23:28
Кино
Здание школы из сериала «Твин Пикс» снесут в США
Американскую среднюю школу Mount Si, в которой были сняты сцены известного сериала "Твин Пикс", будут сносить, сообщает портал Dazed.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Спорт
Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении
Обновлено в 07:58
Происшествия
Лодка с беженцами затонула у берегов Турции, погибли восемь человек
Лодка с беженцами затонула возле берегов Турции на западе страны, погибли не менее восьми человек.
Обновлено в 04:27
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Алсу назначили повышенную пенсию
Обновлено в 06:00
Происшествия
На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП
На Ставрополье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.
Обновлено в 07:29
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Общество
В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»
Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Музыка
Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым
В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Интернет
Mail.ru Group запустила нового голосового помощника «Маруся»
Пока новый голосовой помощник запущен в тестовом режиме, но его можно скачать в магазинах приложений AppStore и Google Play, однако предварительно следует оставить заявку на сайте marusia.mail.ru.
Обновлено в 06:11
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело после появления новых рекламных слоганов американской компании Burger King.
Обновлено в 08:27