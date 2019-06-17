Экономика

Fitch ухудшило прогноз по росту мировой экономики на 2020 годТАСС 08:02

По мнению рейтингового агентства, на темпы укрепления мировой экономики повлияют замедление роста в Китае, США и Бразилии на фоне уменьшения перспектив для инвестиций в бизнес в этих странах, слабый потребительский рост в КНР и ожидания более умеренного роста в других развивающихся странах.
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Fitch сохранило прогнозы цен на нефть в 2019-2021 годах

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Fitch прогнозирует замедление темпов роста мирового ВВП в этом и следующем годах

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
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Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

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Происшествия

Лодка с беженцами затонула у берегов Турции, погибли восемь человек

Лодка с беженцами затонула возле берегов Турции на западе страны, погибли не менее восьми человек.
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Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

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Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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