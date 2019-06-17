Экономика
Fitch снизило прогноз роста российской экономикиМосковский Комсомолец 09:25
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста российской экономики на текущий год. По оценкам аналитиков агентства, ВВП страны продемонстрирует рост на 1,2%, а не 1,5%, как ожидалось ранее.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:10, Вашингтон
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено в 11:33
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Происшествия
Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки
Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Наука
Новые тайны древнего Иерихона раскрыты археологами из России
Византийская часть древнего города Иерихон была заселена значительно раньше римского периода, сообщил руководитель Иерихонской экспедиции ИА РАН Леонид Беляев.
Обновлено в 09:48
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Умерла известный дизайнер Глория Вандербилт
Обновлено в 11:49
Происшествия
Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Финансы
Fitch ожидает в 2019 году еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Аналитики рейтингового агентства отметили, что снижение ставки на 0,25 п. п. возможно в 2020 году, в связи с тем, что инфляция в РФ приближается к целевому уровню в 4%. "Тем не менее, рост мировых процентных ставок, геополитическая напряженность, а также стремление Центрального банка сохранить инфляционные ожидания, вероятно, будут сдерживать дальнейшее снижение ставки", - полагают эксперты.
Обновлено в 10:08
Политика
Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Культура
Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека
Доспехи сделаны из титановой брони.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Суд освободил журналиста Рудникова от реального срока
Обновлено в 08:44
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова
В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Общество
Грудинина окончательно засудили
Обновлено в 10:28
Происшествия
В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 11:28
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Технологии
«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python
«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python.
Обновлено в 08:55
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
Армия и оружие
Китай выразил восхищение «дерзким сигналом» России в адрес НАТО
Как пишут китайские эксперты на информационном портале Sohu, корабли Балтийского флота осуществили «дерзкие, но весьма эффективные» маневры противодействия НАТО.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10