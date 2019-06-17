Экономика
Fitch снизило прогноз роста российской экономикиМосковский Комсомолец 09:25
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста российской экономики на текущий год. По оценкам аналитиков агентства, ВВП страны продемонстрирует рост на 1,2%, а не 1,5%, как ожидалось ранее.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено в 09:39
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Политика
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств.
Обновлено в 10:20
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Политика
В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ
Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Общество
Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны Samsung получат Android 10
Инсайдер из Индии Мукул Шарма опубликовал в своем блоге список смартфонов производства Samsung, которые смогут обновить операционную систему до версии Android 10.
Обновлено в 08:14
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Общество
Burger King накажут за рекламные слоганы
В отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King возбудили дело по факту массовой рассылки по электронной почте неоднозначных рекламных слоганов, сообщается на сайте столичного УФАС России.
Обновлено в 02:49
Наука
Трансплантация кала привела к смерти пациента
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Религия
У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве
В сентябре 2018 года стало известно, что Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил России.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad
Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Общество
Грудинина окончательно засудили
Обновлено в 10:28
Общество
Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства
Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:20
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Игры
CDPR раскрыла характеристики ПК, на котором запускали Cyberpunk 2077 на E3 2019
Обычным посетителям на E3 2019 показали только CGI-трейлер Cyberpunk 2077, но журналистам и крупным блогерам разработчики продемонстрировали новое геймплейное демо игры.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45