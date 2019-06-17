Fitch снизило прогноз роста российской экономикиМосковский Комсомолец 09:25

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста российской экономики на текущий год. По оценкам аналитиков агентства, ВВП страны продемонстрирует рост на 1,2%, а не 1,5%, как ожидалось ранее.

Шоу-бизнес Бари Алибасова выписали из больницы Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Здоровье Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Экономика Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.

Происшествия Путину доложили про ситуацию в Чемодановке Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".

Политика Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств.

Общество «Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.

Политика В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

Происшествия В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь» Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.

Гаджеты Стало известно, какие смартфоны Samsung получат Android 10 Инсайдер из Индии Мукул Шарма опубликовал в своем блоге список смартфонов производства Samsung, которые смогут обновить операционную систему до версии Android 10.

Общество Burger King накажут за рекламные слоганы В отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King возбудили дело по факту массовой рассылки по электронной почте неоднозначных рекламных слоганов, сообщается на сайте столичного УФАС России.

Наука Трансплантация кала привела к смерти пациента Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Религия У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве В сентябре 2018 года стало известно, что Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил России.

Происшествия Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".

Гаджеты Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.

Происшествия Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".

Происшествия Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.

Общество Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.

Политика Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2» Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.

Игры CDPR раскрыла характеристики ПК, на котором запускали Cyberpunk 2077 на E3 2019 Обычным посетителям на E3 2019 показали только CGI-трейлер Cyberpunk 2077, но журналистам и крупным блогерам разработчики продемонстрировали новое геймплейное демо игры.