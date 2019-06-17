Экономика

Fitch снизило прогноз роста российской экономикиМосковский Комсомолец 09:25

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста российской экономики на текущий год. По оценкам аналитиков агентства, ВВП страны продемонстрирует рост на 1,2%, а не 1,5%, как ожидалось ранее.
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Fitch понизил прогноз роста экономики России

Rambler News Service09:28

Fitch снизило оценку российской экономике

Коммерсантъ10:13

Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России в этом году

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Fitch снизило прогноз роста российской экономики

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Fitch сохранило прогнозы цен на нефть в 2019-2021 годах

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ТАСС10:08

Fitch прогнозирует замедление темпов роста мирового ВВП в этом и следующем годах

Финмаркет08:37
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
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Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
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Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе

Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено в 09:39
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
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Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Политика

Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств.
Обновлено в 10:20
Общество

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Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
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Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Общество

Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму

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Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Samsung получат Android 10

Инсайдер из Индии Мукул Шарма опубликовал в своем блоге список смартфонов производства Samsung, которые смогут обновить операционную систему до версии Android 10.
Обновлено в 08:14
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Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

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Общество

Burger King накажут за рекламные слоганы

В отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King возбудили дело по факту массовой рассылки по электронной почте неоднозначных рекламных слоганов, сообщается на сайте столичного УФАС России.
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Наука

Трансплантация кала привела к смерти пациента

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено в 09:00
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
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У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве

В сентябре 2018 года стало известно, что Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил России.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В телецентр «Останкино» поступило сообщение о минировании здания

Обновлено в 09:34
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
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Обновлено в 08:36
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Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad

Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
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Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Общество

Грудинина окончательно засудили

Обновлено в 10:28
Общество

Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства

Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:20
Политика

Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»

Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
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CDPR раскрыла характеристики ПК, на котором запускали Cyberpunk 2077 на E3 2019

Обычным посетителям на E3 2019 показали только CGI-трейлер Cyberpunk 2077, но журналистам и крупным блогерам разработчики продемонстрировали новое геймплейное демо игры.
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Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

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