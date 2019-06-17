Экономика
Fitch снизило прогноз роста российской экономикиМосковский Комсомолец 09:25
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста российской экономики на текущий год. По оценкам аналитиков агентства, ВВП страны продемонстрирует рост на 1,2%, а не 1,5%, как ожидалось ранее.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Cellebrite выпустила новое устройство для взлома любого iPhone
Израильская IT-компания Cellebrite сообщила о выпуске новой версии своего устройства под названием UFED Premium (Universal Forensic Extraction Device), являющегося готовым программно-аппаратным решением для извлечения информации из приложений, переписок и других видов данных с мобильных устройств Apple.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки
Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
Общество
Грудинина окончательно засудили
Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток
Обновлено вчера в 21:17
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Корабль ВМС Польши повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 11:13
Экономика
Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд
Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Авто
Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8
Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным
Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Кино
Стали известны итоги Кинотавра-2019
Главный приз достался дебютному фильму "Бык" режиссера Бориса Акопова. Операторская работа Глеба Филатова в этом же фильме признана лучшей.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Кудрин не исключает «социального взрыва» в России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти.
Обновлено в 10:39
Авто
Представлен обновленный электромобиль Renault Zoe
Вышедший в 2012 году хэтчбек Renault Zoe — один из самых популярных электромобилей в Европе: в прошлом году продано 37,8 тысячи машин (Nissan Leaf нашел 38,7 тысячи покупателей), а общий тираж уже превысил 150 тысяч экземпляров.
Обновлено в 11:03
Технологии
Airbus представила самый длинный узкофюзеляжный самолет в мире
Французская компания Airbus презентовала узкофюзеляжный самолет A321XLR, который будет самым длинным в своем классе.
Обновлено в 09:35
Политика
Песков опроверг возможность встречи Путина с Мэй на G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность проведения на саммите G20 в Японии встречи главы государства Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй, уходящей в отставку.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Родственница Зыкиной обвинила покойную певицу в похищении детей
Родственница Людмилы Зыкиной Татьяна в обвинила звезду советского экрана в похищении детей.
Обновлено в 10:41
Наука
Ученые рассказали, как эффективнее регулировать свои эмоции
Исследователи показали 107 участникам своего эксперимента изображения, которые способны спровоцировать негативные эмоции, например, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, а также рассказали им, как другие отнеслись к этим изображениям.
Обновлено вчера в 00:36
Экономика
Pfizer потратит более $11 млрд на покупку Array BioPharma
Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. договорилась о приобретении биофармацевтической компании Array BioPharma, которая специализируется на разработке лекарственных средств против рака.
Обновлено в 11:03