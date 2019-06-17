Экономика

Fitch снизило прогноз роста российской экономикиМосковский Комсомолец 09:25

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста российской экономики на текущий год. По оценкам аналитиков агентства, ВВП страны продемонстрирует рост на 1,2%, а не 1,5%, как ожидалось ранее.
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Fitch понизил прогноз роста российской экономики

Взгляд.ру12:26

Fitch прогнозирует замедление темпов роста мирового ВВП в этом и следующем годах

Финмаркет08:37

Fitch сохранило прогнозы цен на нефть в 2019-2021 годах

Интерфакс08:52

Fitch снизило прогноз роста российской экономики

Московский Комсомолец09:25

Fitch прогнозирует среднюю цену на нефть более $62 за баррель в 2020 году

ТАСС11:14

Fitch снизило оценку российской экономике

Коммерсантъ10:13

Fitch прогнозирует снижение среднегодовой цены на нефть

Росбалт11:55
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Общество

Уфимский художник оскорбил Татарстан карикатурой

Комментаторы в соцсетях указывают, что художник Камиль Бузыкаев целенаправленно подчеркнул именно татарскую идентичность в женщине с низкой социальной ответственностью.
Обновлено в 10:31
Технологии

«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python

«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python.
Обновлено в 08:55
Политика

Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»

Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Политика

Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор

Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

Обновлено в 12:58
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Общество

Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки

Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 12:49
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Обновлено в 09:31
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Общество

Телеведущий Киселев выплатит архитектору 2,5 миллиона рублей

Обновлено в 10:49
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Спорт

Российский легкоатлет дисквалифицирован за допинг на четыре года

Российский легкоатлет Павел Вручинский дисквалифицирован за употребление допинга.
Обновлено в 12:17
Здоровье

Росздравнадзор нашел нарушения прав граждан на льготные лекарства

Росздравнадзор выявил массовые нарушения права граждан на льготные лекарства по результатам проведенной проверки.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Происшествия

Власти заявили об отъезде всех цыган из Чемодановки после драки

Обновлено в 13:12
Политика

Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях для возобновления переговоров в нормандском формате.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море

Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Политика

Работы по определению границы между Дагестаном и Чечней приостановлены

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников принял решение приостановить работу по определению границы между Чечней и Дагестаном до следующего года.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100

Эксперт обнаружил "незамеченную", но важную деталь в отчете МАК о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, передает ФАН.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Мобильный комплекс для ремонта авиатехники в полевых условиях создадут в РФ

Авиакомплекс имени Бериева создает мобильный комплекс для ремонта государственной авиатехники в полевых условиях.
Обновлено в 12:09
Здоровье

Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Гаджеты

В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S

Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
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