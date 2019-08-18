Экономика
Fitch снизило прогноз роста экономики Грузии из-за туризмаSputnik Грузия 03:55
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост экономики Грузии в 2019 году в размере 4,3% вместо 4,7%, зафиксированных в 2018 году, говорится в пресс-релизе агентства. Fitch в пятницу подтвердил суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB" со стабильным прогнозом.
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Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
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Общество
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