Экономика

Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%ТАСС вчера в 09:11

Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2% с 1,5%, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).
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Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
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Путин подписал закон о «пьяных» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:50
Финансы

Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
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Обновлено вчера в 06:08
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Девятилетнему фигуристу раскроило голову на тренировке в Петербурге

По предварительной версии, увечья ребенок получил во время тренировки по фигурному катанию: на голову мальчика случайно наступила коньком его партнерша.
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Общество

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Гаджеты

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Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным

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Политика

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Обновлено вчера в 23:29
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии

Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» рассказал о новой ракете для С-400

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Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех

Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие

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В Вооружённых Силах РФ сегодня, 18 июня, отмечают свой профессиональный праздник представители Службы военных сообщений.
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Экономика

Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей

"Мост на Сахалин и глубоководный порт - 433,3 млрд (объем федерального финансирования до 2025 года)", - говорится в презентации.
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В пятёрку лидеров антирейтинга вошли также Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).Средний показатель онкозаболеваний по России в 2018 году составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан.
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Михаил Бабич занял должность замминистра экономического развития

Напомним, ранее Михаил Бабич занимал должность полномочного представителя Президента в ПФО.
Обновлено вчера в 05:21
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