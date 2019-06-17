Экономика
Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%ТАСС вчера в 09:11
Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2% с 1,5%, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).
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Fitch прогнозирует замедление темпов роста мирового ВВП в этом и следующем годах
Финмаркетвчера в 08:37
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Политика
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Певица Нюша призналась, как пришла в форму после родов
Поклонники отметили, что артистка выглядит просто потрясающе. По словам девушки, за минувшие семь месяцев она переродилась душой и телом.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
У СВР есть данные о планах кибератак на инфраструктуру России
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
Политика
Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии
Около трети респондентов (31 процент) полагают, что российская армия должна быть укомплектована только из контрактников, а 17 процентов - наоборот предлагают вернуться к призывной системе, как в советские времена.
Обновлено в 03:19
Экономика
ФРС США примет решение по базовой процентной ставке
Глобальный рынок замер в ожидании решения ФРС США по базовой процентной ставке.
Обновлено в 00:45
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Intel доверит производство 14-нм процессоров компании Samsung
На днях стало известно, что планы по расширению производства 10-нм процессоров в Израиле Intel реализовать не торопится, якобы отдавая предпочтение расширению производства 14-нм продуктов в Ирландии.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении Шукшиных
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Путин подписал закон о «пьяных» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:50
Финансы
Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
Политика
В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
Девятилетнему фигуристу раскроило голову на тренировке в Петербурге
По предварительной версии, увечья ребенок получил во время тренировки по фигурному катанию: на голову мальчика случайно наступила коньком его партнерша.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным
Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:44
Политика
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии
Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» рассказал о новой ракете для С-400
Обновлено в 02:50
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие
18 июня - День службы военных сообщений
В Вооружённых Силах РФ сегодня, 18 июня, отмечают свой профессиональный праздник представители Службы военных сообщений.
Обновлено в 03:00
Экономика
Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей
"Мост на Сахалин и глубоководный порт - 433,3 млрд (объем федерального финансирования до 2025 года)", - говорится в презентации.
Обновлено вчера в 20:01
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самым высоким уровнем онкозаболеваний
В пятёрку лидеров антирейтинга вошли также Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).Средний показатель онкозаболеваний по России в 2018 году составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Михаил Бабич занял должность замминистра экономического развития
Напомним, ранее Михаил Бабич занимал должность полномочного представителя Президента в ПФО.
Обновлено вчера в 05:21