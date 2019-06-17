Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%ТАСС вчера в 09:11

Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2% с 1,5%, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).

Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%

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