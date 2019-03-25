Экономика

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»REGNUM 14:42

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в распространённом 25 марта пресс-релизе агентства.
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Fitch присвоило "Русалу" рейтинг "BB-" со "стабильным" прогнозом

ТАСС13:53

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

REGNUM14:42

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг «BB-» со «стабильным прогнозом»

Rambler News Service14:11

Fitch присвоило "РУСАЛу" рейтинг на уровне "BB-"

Finam.Ru13:56

Компании «Русал» присвоен рейтинг BB- со стабильным прогнозом

АБН15:23

Агентство Fitch присвоило «Русалу» рейтинг BB- со стабильным прогнозом

DP.RU14:29

Fitch признало конкурентоспособность РУСАЛа

Вестник Кавказа14:20
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
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В Казахстане предложили переименовать еще три города

Городам Петропавловск, Павлодар и Семей предложено дать имена исторических личностей Представитель демократической партии Казахстана "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей в честь великих деятелей казахского народа.
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Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан

По мнению ведомства, признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона "главного врага арабов".
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В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
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Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.
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Бывший глава Росгеологии Роман Панов в понедельник объяснил свою отставку плановой ротацией.
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