Экономика

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»REGNUM вчера в 14:42

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в распространённом 25 марта пресс-релизе агентства.
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Fitch присвоило «РусАлу» рейтинг со «стабильным» прогнозом

Финмаркет01:25

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг BB-

Коммерсантъвчера в 16:42

Агентство Fitch присвоило «Русалу» рейтинг BB- со стабильным прогнозом

DP.RUвчера в 14:29

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг «BB-» со «стабильным прогнозом»

Rambler News Serviceвчера в 14:11

Fitch присвоило "Русалу" рейтинг "BB-" со "стабильным" прогнозом

ТАССвчера в 13:53

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

REGNUMвчера в 14:42

Fitch признало конкурентоспособность РУСАЛа

Вестник Кавказавчера в 14:20
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
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Армия и оружие

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С чем связана паника на мировом фондовом рынке

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Общество

Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

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Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

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Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

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Власти Москвы назвали число досмотренных пассажиров метро

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Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
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Пентагон сообщил об успешном испытании перехвата баллистической ракеты

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В рамках выступления на Game Developers Conference Себастьян Бенар, гемдизайнер популярной roguelite-метроидвании Dead Cells от студии Motion Twin, заявил, что продажи игры превысили один миллион копий.
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Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
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В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

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