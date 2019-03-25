Экономика

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»REGNUM 14:42

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в распространённом 25 марта пресс-релизе агентства.
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Fitch присвоило «Русалу» рейтинг BB-

Коммерсантъ16:42

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

REGNUM14:42

Агентство Fitch присвоило «Русалу» рейтинг BB- со стабильным прогнозом

DP.RU14:29

Fitch присвоило "РУСАЛу" рейтинг на уровне "BB-"

Finam.Ru13:56

Fitch присвоило "Русалу" рейтинг "BB-" со "стабильным" прогнозом

ТАСС13:53

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг «BB-» со «стабильным прогнозом»

Rambler News Service14:11

Fitch признало конкурентоспособность РУСАЛа

Вестник Кавказа14:20
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
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Билан вышел за наградой от Мединского на костылях

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Армия и оружие

Разведка ДНР узнала о подготовке «подлого плана» Порошенко

В ДНР подчеркнули, что Порошенко, «предчувствуя близость неминуемого фиаско», якобы намерен сорвать выборы президента Украины, введя военное положение на территории отдельных регионов страны.
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Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
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Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
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Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
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Политика

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Обновлено в 15:19
Экономика

Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России

В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Авто

Кроссовер Mazda CX-9 посвежел и получил две новых комплектации

Автомобиль уже появился на рынке и доступен в четырех комплектациях, две из которых не были доступны ранее.
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Политика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

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Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа

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«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Обновлено в 17:19
Футбол

Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм)

На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.
Обновлено в 16:55
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено в 12:51
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Обновлено в 16:54
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
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Происшествия

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В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.
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Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

Обновлено в 10:00
Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Финансы

Российских пенсионеров накажут за неуплату налогов

В России в последнее время увеличилось число вызовов пенсионеров в налоговые инспекции с целью контроля их денежных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».
Обновлено в 07:25
Происшествия

Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Неизвестные взорвали военную базу США в Японии

Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Экономика

Минфин предложил повысить цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 17:06
Политика

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

"Самоназванный президент" Венесуэлы Хуан Гуайдо перешел в открытое наступление на законно избранного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро и призвал своих сторонников готовиться к захвату власти в этой южноамериканской стране.
Обновлено в 00:58
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