Экономика

Fitch предостерег от «перегрева» в российском банковском сектореГазета.Ru 22:12

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможных проблемах в российском банковском секторе, которые могут возникнуть из-за проблем с потребкредитованием. Об этом сообщается на сайте организации.
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с чего всё началось
Центробанку России пока не удается справиться с продолжающимся ростом розничного кредитования, отмечает Fitch Ratings в докладе
, опубликованном на сайте агентства.
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