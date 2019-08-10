с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Harmony OS Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

Здоровье В Калининграде пройдет День здоровья Сегодня, 10 августа, в Калининграде пройдет День здоровья, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.

Армия и оружие ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.

Армия и оружие В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.

Здоровье Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума В 2018 году на диспансерном наблюдении в России находились более 26,9 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Политика Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.

Происшествия В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".

Шоу-бизнес Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.

Общество Минсельхоз допустил передачу продуктов на благотворительность Минсельхоз РФ считает возможным использование в благотворительных целях качественных продуктов, например, у которых не истек срок годности и которые снимаются с продажи в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Политика В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным «ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».

Авто «Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.

Гаджеты Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.

Экономика Глава Gett раскритиковал сделку «Яндекс.Такси» с ГК «Везет» Покупка сервисом «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» может привести к монополизации рынка такси и росту тарифов на перевозки на 20%, заявил гендиректор сервиса Gett в России Максим Жаворонков на VII Международном евразийском форуме «Такси».

Общество Названа зарплата российских космонавтов Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.

Происшествия Под Ачинском вновь ввели режим ЧС после новых взрывов на арсенале Вечером 9 августа на военном складе близ села Каменка под Ачинском началась вторая серия взрывов.

Экономика ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.