Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг РоссииТАСС 16:21
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.News.ru17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Наука
Российские генетики раскрыли секрет долголетия мух-мутантов
Обновлено 07 августа в 12:00
Здоровье
В Калининграде пройдет День здоровья
Сегодня, 10 августа, в Калининграде пройдет День здоровья, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама
Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Обновлено в 09:43
Здоровье
Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума
В 2018 году на диспансерном наблюдении в России находились более 26,9 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 08:07
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Политика
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено 07 августа в 04:30
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Калифорнии медведь упал с обрыва на полицейскую машину
Обновлено в 09:59
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Общество
Минсельхоз допустил передачу продуктов на благотворительность
Минсельхоз РФ считает возможным использование в благотворительных целях качественных продуктов, например, у которых не истек срок годности и которые снимаются с продажи в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Обновлено в 13:49
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus
Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено вчера в 03:24
Экономика
Глава Gett раскритиковал сделку «Яндекс.Такси» с ГК «Везет»
Покупка сервисом «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» может привести к монополизации рынка такси и росту тарифов на перевозки на 20%, заявил гендиректор сервиса Gett в России Максим Жаворонков на VII Международном евразийском форуме «Такси».
Обновлено в 08:34
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Под Ачинском вновь ввели режим ЧС после новых взрывов на арсенале
Вечером 9 августа на военном складе близ села Каменка под Ачинском началась вторая серия взрывов.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
Обновлено в 18:18
Экономика
ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций
Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52