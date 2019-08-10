с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Происшествия Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.

Здоровье Врач призвал москвичей отложить свидания из-за простуды Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников призвал жителей столицы отложить свидания и встречи с друзьями в случае простуды.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Политика Путин и Меркель жестко проучили Зеленского Ни российский лидер Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава Франции Эммануэль Макрон не собираются встречаться по каждому «экстренному случаю», особенно в условиях нарушения перемирия со стороны украинских военных.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Политика ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Шоу-бизнес Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро Продюсер Димы Билана назвала Миро "убогим, обделенным любовью чучелом, изрыгающим зловонный словесный понос", чем спровоцировала появление очередного поста, посвященного уже конкретно ей.

Общество Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве В Москве операторы связи приступили к тестированию нового стандарта связи 5G, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Здоровье В Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней В Ренийском районе Одесской области введен карантин из-за заболевших африканской чумой свиней (АЧС), сообщила пресс-служба администрации района.

Кино Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.

Происшествия В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж.

Общество В России впервые выловили сельдяного короля В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Космос «Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу» Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.

Технологии Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить Отмечается, что "исследование имело некоторые ограничения, так как данные о потреблении пищи были основаны на том, что сообщали сами люди".

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.