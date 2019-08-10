с чего всё началось

Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

Происшествия Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.

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Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

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Политика Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

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Авто Renault выпустила «формульный» фургон с «механикой» от Megane RS Компания Renault возродила серию Formula Edition: продажи модели Trafic с «гоночной» стилизацией и «механикой» от Megane RS стартовали в Австралии.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.

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Политика Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.

Происшествия В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.

Футбол Анчелотти предрек «Барселоне» проблемы с Неймаром Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти предупредил своего коллегу по «Барселоне» Эрнесто Вальверде о проблемах, которые могут последовать с возможным приходом на «Камп Ноу» Неймара.

Политика Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.