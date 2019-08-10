Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг РоссииТАСС вчера в 16:21

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.
Читать в источнике
Комментировать27
Кирилл Дмитриев
Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменРИА Новости вчера в 17:49
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении
, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.
News.ruвчера в 17:01

Подробнее о событии

Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России

РИА Новостивчера в 17:49

Fitch: Принятые властями меры позволят России справляться с санкциями

ПРАЙМвчера в 17:00

Силуанов прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

RT на русскомвчера в 16:59

Аналитики: решение Fitch повысить рейтинг России не повлияет на инвестиционный климат

ТАССвчера в 17:52

Главные новости к утру 10 августа

Коммерсантъ00:10

Агентство Standard & Poors опубликовало ежегодный обзор кредитного рейтинга АО «КазТрансОйл»

ADVIS.ruвчера в 02:28

Международное агентство Fitch сегодня объявит о своих действиях по отношению к суверенному кредитному рейтингу России

Эхо Москвывчера в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:26, Вашингтон
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Обновлено в 00:03
Происшествия

Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов

В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.
Обновлено в 00:53
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

Обновлено вчера в 15:40
Футбол

Слуцкий завел страничку в Instagram

Обновлено вчера в 14:41
Футбол

«Моя личная цель — поднять трофей». Почеттино обозначил задачу «Тоттенхэма» в новом сезоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что для «шпор» новый сезон будет считаться успешным, если они выиграют хотя бы один трофей.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено 08 августа в 03:41
Экономика

От аптек могут потребовать включать в ассортимент дешевые лекарства

Для предотвращения "вымывания" из продажи лекарственных препаратов низкой ценовой группы от аптек могут начать требовать увеличивать ассортимент закупаемых у производителей и реализуемых лекарств, в том числе и с наиболее доступными ценами.
Обновлено вчера в 09:10
Общество

Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае

Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны.
Обновлено в 01:21
Футбол

«Лион» разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

В матче первого тура чемпионата Франции "Монако" уступил "Лиону". Встреча закончилась со счетом 0:3.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Здоровье

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Медики установили, что недостаток сахаров в крови человека пробуждает в его организме страстное чувство голода.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон

Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено вчера в 09:42
Авто

Renault выпустила «формульный» фургон с «механикой» от Megane RS

Компания Renault возродила серию Formula Edition: продажи модели Trafic с «гоночной» стилизацией и «механикой» от Megane RS стартовали в Австралии.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Вальверде: «Не знаю, останется ли Ракитич»

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Иван Ракитич может покинуть клуб.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика

Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»

По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено вчера в 09:27
Наука

Ученые выяснили, почему кошки едят траву

Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол

Пюре с сосисками и горошком. Английский клуб презентовал новую форму с изображением еды

На гостевых футболках полевых игроков в сезоне-2019/20 будет изображено картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком.
Обновлено в 02:12
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg

Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля

В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Футбол

Анчелотти предрек «Барселоне» проблемы с Неймаром

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти предупредил своего коллегу по «Барселоне» Эрнесто Вальверде о проблемах, которые могут последовать с возможным приходом на «Камп Ноу» Неймара.
Обновлено в 01:48
Авто

Что будет, если поставить колеса с большим вылетом - вы точно знаете?

Вылетом называется расстояние между срединной плоскостью колеса и поверхностью, которой колесный диск примыкает к ступице.
Обновлено в 02:16
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Число пострадавших в результате взрыва под Ачинском возросло до 11

Представитель экстренных служб Красноярского края сообщил, что число пострадавших в результате взрыва боеприпаса в Ачинском районе увеличилось до одиннадцати человек.
Обновлено в 01:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное