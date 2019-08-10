с чего всё началось

Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

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Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

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