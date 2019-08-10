Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг РоссииТАСС вчера в 16:21
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.
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Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменРИА Новости вчера в 17:49
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.News.ruвчера в 17:01
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МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
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Происшествия
Заместителя губернатора Хакасии выкинул из машины его водитель
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Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
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Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено 08 августа в 14:33
Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу
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Общество
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Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
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Обновлено вчера в 09:10
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Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.
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Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
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Свыше миллиона человек эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая в связи с тайфуном «Лекима».
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Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.
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