Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг РоссииТАСС вчера в 16:21

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении
, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.
News.ruвчера в 17:01

Подробнее о событии

Главные новости к утру 10 августа

Коммерсантъ00:10

Международное агентство Fitch сегодня объявит о своих действиях по отношению к суверенному кредитному рейтингу России

Эхо Москвывчера в 02:00

Силуанов прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

RT на русскомвчера в 16:59

Аналитики: решение Fitch повысить рейтинг России не повлияет на инвестиционный климат

ТАССвчера в 17:52

Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России

РИА Новостивчера в 17:49

Агентство Standard & Poors опубликовало ежегодный обзор кредитного рейтинга АО «КазТрансОйл»

ADVIS.ruвчера в 02:28

Принятые властями меры позволят России справляться с санкциями - Fitch

ПРАЙМвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Загнанный в угол Бари Алибасов выгнал с пресс-конференции журналистку

Стоит отметить, что скандал возник не на ровном месте, а после того как Бари Каримович распорядился выгнать с мероприятия журналистку, которая задавала ему неудобные вопросы, практически загнав в угол.
Обновлено в 01:04
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче АПЛ

Обновлено в 00:36
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11

Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Происшествия

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с пятью автомобилями

Из-за ДТП перекрыто движение на трех полосах из пяти, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено в 01:22
Общество

В России впервые выловили сельдяного короля

В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено 08 августа в 11:02
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии

Обновлено вчера в 05:24
Футбол

Фанат подал в суд на Неймара за удар по лицу

Пострадавшим оказался болельщик, которого Неймар ударил по лицу после проигранного финала Кубка Франции.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах

Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин и Меркель жестко проучили Зеленского

Ни российский лидер Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава Франции Эммануэль Макрон не собираются встречаться по каждому «экстренному случаю», особенно в условиях нарушения перемирия со стороны украинских военных.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек

Пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов - Воронеж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.
Обновлено в 01:00
Общество

Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае

Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны.
Обновлено в 01:21
Футбол

Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу

36-летний полузащитник Франк Рибери, покинувший летом мюнхенскую «Баварию», но еще не объявлявший о заверешении карьеры, в отличии от другого бывшего игрока немецкого клуба Арьена Роббена, может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов, сообщает Bild.
Обновлено вчера в 17:05
Интернет

Личные данные любителей секса втроем оказались под угрозой

Обновлено вчера в 12:56
Финансы

ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций

Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие

Шойгу поздравил военных строителей с праздником

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных строителей с их профессиональным праздником - Днем строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа.
Обновлено вчера в 10:20
Кино

Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России

Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол

Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»

Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

Сирийская армия разбила крупную группировку боевиков на севере Хамы

Обновлено в 00:33
Авто

Представлен автобус МАЗ нового поколения

Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg

Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Космос

Астрономы исследуют струю AGN в галактике Мессье 87

AGNs аккрецируют сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах некоторых галактик, испуская мощное излучение высокой энергии, поскольку они поглощают газ и пыль.
Обновлено 08 августа в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное