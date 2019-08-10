Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг РоссииТАСС вчера в 16:21
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.News.ruвчера в 17:01
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Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Загнанный в угол Бари Алибасов выгнал с пресс-конференции журналистку
Стоит отметить, что скандал возник не на ровном месте, а после того как Бари Каримович распорядился выгнать с мероприятия журналистку, которая задавала ему неудобные вопросы, практически загнав в угол.
Обновлено в 01:04
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче АПЛ
Обновлено в 00:36
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11
Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Происшествия
На МКАД затруднено движение из-за ДТП с пятью автомобилями
Из-за ДТП перекрыто движение на трех полосах из пяти, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено в 01:22
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено 08 августа в 11:02
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24
Футбол
Фанат подал в суд на Неймара за удар по лицу
Пострадавшим оказался болельщик, которого Неймар ударил по лицу после проигранного финала Кубка Франции.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин и Меркель жестко проучили Зеленского
Ни российский лидер Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава Франции Эммануэль Макрон не собираются встречаться по каждому «экстренному случаю», особенно в условиях нарушения перемирия со стороны украинских военных.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
Пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов - Воронеж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.
Обновлено в 01:00
Общество
Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны.
Обновлено в 01:21
Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу
36-летний полузащитник Франк Рибери, покинувший летом мюнхенскую «Баварию», но еще не объявлявший о заверешении карьеры, в отличии от другого бывшего игрока немецкого клуба Арьена Роббена, может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов, сообщает Bild.
Обновлено вчера в 17:05
Интернет
Личные данные любителей секса втроем оказались под угрозой
Обновлено вчера в 12:56
Финансы
ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций
Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных строителей с праздником
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных строителей с их профессиональным праздником - Днем строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа.
Обновлено вчера в 10:20
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»
Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям.
Обновлено вчера в 16:50
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Космос
Астрономы исследуют струю AGN в галактике Мессье 87
AGNs аккрецируют сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах некоторых галактик, испуская мощное излучение высокой энергии, поскольку они поглощают газ и пыль.
Обновлено 08 августа в 11:03