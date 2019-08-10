с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.

Шоу-бизнес Загнанный в угол Бари Алибасов выгнал с пресс-конференции журналистку Стоит отметить, что скандал возник не на ровном месте, а после того как Бари Каримович распорядился выгнать с мероприятия журналистку, которая задавала ему неудобные вопросы, практически загнав в угол.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Происшествия Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11 Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.

Происшествия На МКАД затруднено движение из-за ДТП с пятью автомобилями Из-за ДТП перекрыто движение на трех полосах из пяти, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Общество В России впервые выловили сельдяного короля В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.

Футбол Фанат подал в суд на Неймара за удар по лицу Пострадавшим оказался болельщик, которого Неймар ударил по лицу после проигранного финала Кубка Франции.

Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Общество Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Политика Путин и Меркель жестко проучили Зеленского Ни российский лидер Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава Франции Эммануэль Макрон не собираются встречаться по каждому «экстренному случаю», особенно в условиях нарушения перемирия со стороны украинских военных.

Происшествия Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек Пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов - Воронеж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.

Футбол Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу 36-летний полузащитник Франк Рибери, покинувший летом мюнхенскую «Баварию», но еще не объявлявший о заверешении карьеры, в отличии от другого бывшего игрока немецкого клуба Арьена Роббена, может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов, сообщает Bild.

Финансы ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Армия и оружие Шойгу поздравил военных строителей с праздником Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных строителей с их профессиональным праздником - Днем строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа.

Кино Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.

Авто Представлен автобус МАЗ нового поколения Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.

Политика Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.