Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском 16:16

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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Агентство Standard & Poors опубликовало ежегодный обзор кредитного рейтинга АО «КазТрансОйл»

ADVIS.ru02:28

Силуанов ожидает повышения рейтинга РФ вслед за Fitch другими агентствами «большой тройки»

ТАСС16:37

Силуанов рассчитывает на повышение рейтинга РФ от S&P и Moody’s

РЕН ТВ16:33

Fitch повысило рейтинг России

РИА Новости16:25

Fitch повысило рейтинг России на фоне новых санкций США

РБК16:33

Международное агентство Fitch сегодня объявит о своих действиях по отношению к суверенному кредитному рейтингу России

Эхо Москвы02:00

Fitch имеет достаточно причин для повышения рейтинга РФ в пятницу

ПРАЙМвчера в 09:18
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Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Политика

Японцы пририсовали Южные Курилы на олимпийской карте

На официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в столице Японии Токио появилась карта, на которой Южные Курилы изображены, как часть этой страны.
Обновлено в 09:02
Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Жителей деревни Каменка эвакуируют после новых взрывов под Ачинском

Жителей деревни Каменка эвакуируют после серии взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве

Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов.
Обновлено в 16:00
Футбол

Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Аталанту»

Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел стал футболистом итальянской «Аталанты». Об этом сообщает официальный сайт бергамского клуба.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации

Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
Обновлено в 10:39
Авто

«Калашников» создал электромобиль для каршеринга

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено в 08:41
Политика

В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке

В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.
Обновлено в 13:05
Общество

Москва приступила к тестированию 5G

Операторы связи начали тестировать в столице новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково".
Обновлено в 14:19
Экономика

Сбербанк задумался о совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Как уточнила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, планируется, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов финансовой организации.
Обновлено в 02:40
Общество

Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах

Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Футбол

Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля

27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

Обновлено в 15:52
Политика

Верховная рада Украины определилась с датой первого заседания

Верховная рада Украины IX созыва проведет первое пленарное заседание 29 августа.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро

Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
Обновлено в 12:51
Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛ

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер травмировался в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».
Обновлено в 15:50
Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги

Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 03:39
Транспорт

Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту

Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 11:04
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Теннис

Хачанов победил Зверева и сыграет с Медведевым в полуфинале в Монреале

Обновлено в 16:05
Финансы

С начала 2019 года отток капитала из России достиг $28 млрд

По данным ЦБ, отток капитала из России в первую половину 2019 года увеличился в 1,6 раза и достиг $28 миллиардов.
Обновлено в 10:43
Футбол

Клубы АПЛ за лето потратили 1,5 млрд евро на покупку футболистов

Обновлено в 08:35
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