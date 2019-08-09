Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг РоссииТАСС 16:21

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
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Fitch повысило рейтинг России на фоне новых санкций США

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Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

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Силуанов: повышение рейтинга РФ Fitch подтверждает адаптацию экономики к вызовам

ТАСС16:21

Fitch повысило суверенный рейтинг России

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ПРАЙМвчера в 09:18
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Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
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Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов

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Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

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Обновлено в 11:48
Экономика

ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК

ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
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Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 14:55
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество

Отключения электричества затронули большую часть Великобритании

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Политика

В Японии вспоминают жертв ядерной бомбардировки Нагасаки

В парке Мира состоялась мемориальная церемония. Каждый год она традиционно начинается с минуты молчания в 11 часов 2 минуты.
Обновлено в 00:59
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
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Названы самые опасные сорта сыра

Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
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В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

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В России впервые обнаружен сельдяной король

Местные жители Приморского края обнаружили сельдяного короля.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским

Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
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Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса

Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
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Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.
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Фанат подал в суд на Неймара за удар по лицу

Пострадавшим оказался болельщик, которого Неймар ударил по лицу после проигранного финала Кубка Франции.
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