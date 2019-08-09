Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг РоссииТАСС 16:21
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Происшествия
Упавшие с лесовоза бревна убили двух человек
Обновлено в 09:39
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Общество
Монеточка выпустила песню о лесных пожарах
Монеточка выпустила песню «Гори гори гори» о лесных пожарах в России.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ
Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Общество
Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов
Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.
Обновлено в 13:30
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Общество
Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатры
Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Экономика
ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК
ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 15:49
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 14:55
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Политика
В Японии вспоминают жертв ядерной бомбардировки Нагасаки
В парке Мира состоялась мемориальная церемония. Каждый год она традиционно начинается с минуты молчания в 11 часов 2 минуты.
Обновлено в 00:59
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Общество
В России впервые обнаружен сельдяной король
Местные жители Приморского края обнаружили сельдяного короля.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса
Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Теннис
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
Обновлено в 12:51
Политика
Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»
6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол
Фанат подал в суд на Неймара за удар по лицу
Пострадавшим оказался болельщик, которого Неймар ударил по лицу после проигранного финала Кубка Франции.
Обновлено в 16:20