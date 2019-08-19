Экономика
Fitch повысило рейтинги четырех российских региональных банковТАСС вчера в 14:38
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента челябинского Челиндбанка, Социального коммерческого банка Приморья "Примсоцбанк", казанского банка "Аверс" и Новосибирского социального коммерческого банка "Левобережный" до уровня "BB" с "BB-" со "стабильным" прогнозом.
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Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
Обновлено в 02:49
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.
Обновлено в 03:01
Политика
Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Косачев прокомментировал испытание ракеты США
Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев прокомментировал данную ситуацию.
Обновлено в 02:01
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Замок «Ласточкино гнездо» в Крыму закрыли на реконструкцию
Один из самых узнаваемых символов Крыма - замок "Ласточкино гнездо" - закрыт для посещения на время реконструкции, сообщается в понедельник на сайте ялтинского дворца.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Культура
В Японии открылась российско-японская Театральная олимпиада
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры»
По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.
Обновлено в 02:39
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Транспорт
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Экономика
«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебели
Для такси и аренды лимузинов интерчейндж устанавливается на уровне 1%. Магазины взрослой и детской одежды, игрушек, мебели, товаров для дома и садоводства будут платить межбанковскую комиссию от 0,8 до 1% в зависимости от уровня.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили Су-30 ВКС РФ над Балтикой
В понедельник истребители Typhoon британских ВВС сопроводили два самолета ВКС России.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
Минпромторг поддержал полную утилизацию товаров
Речь идет об идее Минприроды ввести полную утилизацию товаров и упаковки.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго
Во встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в столичном дерби обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1. Счёт открыл на 59-й минуте защитник хозяев Самуэль Жиго, отличившийся точным ударом головой после навеса Андре Шюррле.
Обновлено в 01:20
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Общество
Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух
Обновлено в 01:24
Политика
Джонсон предложил ЕС изменить соглашение по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 17:37
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02