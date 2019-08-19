Экономика

Fitch повысило рейтинги четырех российских региональных банковТАСС вчера в 14:38

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента челябинского Челиндбанка, Социального коммерческого банка Приморья "Примсоцбанк", казанского банка "Аверс" и Новосибирского социального коммерческого банка "Левобережный" до уровня "BB" с "BB-" со "стабильным" прогнозом.
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Fitch повысило кредитные рейтинги ряда банков РФ

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