Экономика
Fitch повысило рейтинги четырех региональных банков РФФинмаркет 01:41
Рейтинги всех четырех банков были повышены с "BB-" до "BB" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Улучшение рейтингов банков отражает их стабильные показатели и сдержанный аппетит к риску, а также хорошую ликвидность и буферы капитала.
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Происшествия
Власти Архангельской области закупают фильтрующие противогазы
Власти Архангельской области объявили тендер на закупку 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов.
Обновлено в 05:09
Экономика
Опубликован список крупнейших должников России
Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников РФ, говорится в публикации РБК.
Обновлено 18 августа в 22:47
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Ранее стало известно, что на пресс-конференции до начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души.
Обновлено в 07:07
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено 18 августа в 12:55
Музыка
Назарбаев сочинил песню о родине и снял на нее клип
Руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятилетий Нурсултан Назарбаев выложил в соцсети видеоклип на песню собственного сочинения.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Авто
Объявили рублёвую цену «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A 35
Mercedes-Benz расширил российскую линейку модели A-Class новым «заряженным» хэтчбеком Mercedes-AMG A35.
Обновлено в 04:23
Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Энергетика
Молдавия ведёт переговоры с «Газпромом» о «Турецком потоке»
Министр экономики Молдавии Вадим Брынзан в ходе брифинга заявил, что Кишинёв ведёт переговоры с «Газпромом» о получении газа из «Турецкого потока».
Обновлено в 06:54
Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 07:09
Футбол
Роббен намерен отдохнуть от футбола полгода-год
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал, чем он собирается заниматься после завершения карьеры.
Обновлено в 05:33
Космос
Метеорологи ВВО впервые получили данные со спутника «Метеор-М» 2-2
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые получили метеоданные от космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" номер 2-2.
Обновлено в 02:22
Политика
Асад предложил создать в Сирии языковые центры русского языка
Президент Сирии Башар Асад попросил депутата Госдумы Дмитрия Саблина подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в САР, в том числе предложил создать языковые центры или курсы, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".
Обновлено в 06:18
Происшествия
СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:43
Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны Realme 5 и 5 Pro с четырьмя камерами
Компания Realme представила новые бюджетные смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro, которые оснащаются камерами с четырьмя модулями.Realme 5 получил 6,5-дюймовый экран HD+ с соотношением сторон 20:9, основную камеру с датчиками разрешением 12, 8, 2 и 2 мегапикселя, фронтальную камеру на 13 мегапикселей.
Обновлено в 06:49
Футбол
«Реал» хочет отомстить «Барселоне», подписав Неймара
Как сообщает Sport.es, мадридцы хотят купить 27-летнего бразильца, чтобы отомстить «Барселоне», которая также претендует на футболиста.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Игры
В Steam стартовали предзаказы Gears 5 — в России игра стоит 3999 рублей
В Steam стартовали предварительные заказы на Gears 5, но если вы рассчитывали на региональные цены, то останетесь разочарованы.
Обновлено вчера в 19:13
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Политика
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44