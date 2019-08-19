Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации РоссииREGNUM вчера в 11:26
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.
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Политика
Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера
США с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей
Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика
«Роснефти» замораживают Арктику
Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе
На встрече президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон пришли к единому мнению, что необходимо проводить переговоры относительно ситуации на востоке Украины «в нормандском» формате и в ближайшие недели.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике
На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Обновлено вчера в 13:18
Технологии
Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн
Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком
Обновлено в 00:19
Футбол
Марсело: «„Реал“ укомплектован и способен выиграть все трофеи»
Защитник "Реала" Марсело в интервью изданию Bild отметил, что "Королевский клуб" больше не нуждается в усилении состава.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Дима Билан покормил панду в Московском зоопарке
Обновлено вчера в 15:01
Финансы
В Госдуме предложили сразу тратить сверхдоходы от продажи нефти
Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил не копить сверхдоходы от продажи нефти, поступающие в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а направлять их на развитие инфраструктуры, реального сектора экономики, образования и здравоохранения, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 22:54
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля
Курс доллара на торгах в понедельник, 19 августа, превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Прокуратура отменила дело о покупке лекарства для ребенка-инвалида
Накануне сообщалось, что прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела о ввозе из-за рубежа лекарства с психотропными веществами для своего тяжелобольного ребенка.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Сирийская армия разгромила террористов в Хан-Шейхуне
Обновлено 18 августа в 17:58
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Олег Кононов: «Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»
Обновлено вчера в 15:38
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено вчера в 16:24
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Обновлено 18 августа в 22:58
Политика
Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине»
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина").
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Минздрав предлагает урезать зарплаты курящим сотрудникам компаний
Бороться с курением сотрудников с помощью системы штрафов и поощрений предлагает программа «Укрепление здоровья работающих», разработанная Министерством здравоохранения РФ.
Обновлено 17 августа в 11:51
Происшествия
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07