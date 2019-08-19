Экономика

Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации РоссииREGNUM вчера в 11:26

Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.
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Fitch Ratings повысило рейтинги шести российских регионов

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Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
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Защитник "Реала" Марсело в интервью изданию Bild отметил, что "Королевский клуб" больше не нуждается в усилении состава.
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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

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Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

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