Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.

Политика Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Гаджеты Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.

Армия и оружие Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.

Кино «Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.

Политика Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Экономика Более 90% акций «Укртелекома» бизнесмена Ахметова арестованы на Украине Исполнительная служба Украины арестовала 93% акций компании украинского бизнесмена Рината Ахметова "Укртелеком" за долг перед Ощадбанком в размере 71,5 миллиона долларов, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Происшествия Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.

Происшествия В Краснодаре задержали «вора в законе» Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Краснодара, занимающего высшее положение в преступной иерархии, так называемого «вора в законе», сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Политика Путин заявил об осторожном оптимизме после разговоров с Зеленским Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.

Происшествия Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24 Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.

Шоу-бизнес Богомолов заявил, что хочет снять Ксению Собчак в кино Режиссёр Константин Богомолов заявил, что готов снять в одном из своих фильмов новую возлюбленную — журналистку Ксению Собчак.

Армия и оружие Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.

Футбол «Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Финансы Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.

Кино Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.