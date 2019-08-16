Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации РоссииREGNUM 11:26
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.
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Fitch Ratings повысило рейтинг РНПК до уровня «ВВВ» со стабильным прогнозом
Википедия страхования16 августа в 16:29
Fitch повысило рейтинги «Газпрома», «Газпром нефти» и «Интер РАО» до «BBB»
OilCapital.ru16 августа в 07:30
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
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США испытали запрещенную ДРСМД ракету
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Как сообщает пресс-служба туринского клуба, у 60-летнего специалиста диагностирована пневмония.
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Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
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В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
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Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
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В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
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В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
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Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
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Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
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В центре Воронежа произошло ДТП с участием двух маршрутных «ПАЗов».
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В России предложили штрафовать за продажу военного обмундирования тем, кто не имеет права его носить.
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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
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В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
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