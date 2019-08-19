Экономика

Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации РоссииREGNUM вчера в 11:26

Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.
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Fitch повысило рейтинги четырех региональных банков РФ

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РБКвчера в 09:12

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Татарстана

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:23

Fitch повысило рейтинги четырех российских региональных банков

ТАССвчера в 14:38
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Армия и оружие

Депутат Саблин встретился с экипажем корабля Черноморского флота «Пытливый» в Сирии

Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый зампредседателя всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин посетил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", несущий боевое дежурство у берегов Сирии, и наградил отличившихся военнослужащих медалями организации "За ратную доблесть".
Обновлено вчера в 16:21
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования йода

Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» на 17 сентября

Арбитражный суд Амурской области отложил рассмотрение иска компании «Финвижн» о допэмиссии банка «Восточный» до 17 сентября, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Общество

Названы лучшие в мире города для вечеринок

Обновлено в 00:21
Происшествия

В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пяти автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Космос

В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено 18 августа в 00:11
Недвижимость

Покупатели жилья в новостройках стали реже привлекать ипотеку

В январе-июне 2019 года в России банки выдали 146,1 тыс. ипотечных кредитов на сделки с новостройками на 371,7 млрд рублей, как подсчитали в ЦИАН по данным ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия

Миллиардер Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Ксения Бородина провела выходные с любимыми дочерьми

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Из-за беспорядков власти Индонезии ограничили доступ в интернет

Власти решили бороться с протестующими кардинальным способом - ограничили доступ в интернет.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол

«Ротор» подписал контракт с экс-игроком «Крыльев Советов» и «Зенита»

Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек

Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Общество

В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях

Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Обновлено вчера в 13:47
Экономика

Крупнейший игрок детской розницы решил создать конкурента для Wildberries

ГК «Детский Мир» (основной акционер — АФК «Система») уже много лет является крупнейшим игроком российской детской розницы.
Обновлено в 01:03
Финансы

Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации США

Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Более 400 советских памятников уничтожили в Польше

В Польше в последние годы были демонтированы 427 советских памятников вне мест захоронений.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Суд продлил срок ареста Атамбаева

Обновлено в 01:32
Гаджеты

Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов

Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области

Обновлено в 02:00
Авто

Самый быстрый в мире сарай показал себя в дрэге

Во время Ultimate Street Car Event на гоночной трассе Санта-Под сарай был наконец-то испытан на участке в четверть мили.
Обновлено вчера в 05:34
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД

Обновлено в 01:32
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