Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации РоссииREGNUM вчера в 11:26
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Армия и оружие
Депутат Саблин встретился с экипажем корабля Черноморского флота «Пытливый» в Сирии
Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый зампредседателя всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин посетил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", несущий боевое дежурство у берегов Сирии, и наградил отличившихся военнослужащих медалями организации "За ратную доблесть".
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» на 17 сентября
Арбитражный суд Амурской области отложил рассмотрение иска компании «Финвижн» о допэмиссии банка «Восточный» до 17 сентября, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Общество
Названы лучшие в мире города для вечеринок
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей
В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пяти автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено 18 августа в 00:11
Недвижимость
Покупатели жилья в новостройках стали реже привлекать ипотеку
В январе-июне 2019 года в России банки выдали 146,1 тыс. ипотечных кредитов на сделки с новостройками на 371,7 млрд рублей, как подсчитали в ЦИАН по данным ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Ксения Бородина провела выходные с любимыми дочерьми
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Из-за беспорядков власти Индонезии ограничили доступ в интернет
Власти решили бороться с протестующими кардинальным способом - ограничили доступ в интернет.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
«Ротор» подписал контракт с экс-игроком «Крыльев Советов» и «Зенита»
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Обновлено вчера в 13:47
Экономика
Крупнейший игрок детской розницы решил создать конкурента для Wildberries
ГК «Детский Мир» (основной акционер — АФК «Система») уже много лет является крупнейшим игроком российской детской розницы.
Обновлено в 01:03
Финансы
Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации США
Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Более 400 советских памятников уничтожили в Польше
В Польше в последние годы были демонтированы 427 советских памятников вне мест захоронений.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Суд продлил срок ареста Атамбаева
Обновлено в 01:32
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области
Обновлено в 02:00
Авто
Самый быстрый в мире сарай показал себя в дрэге
Во время Ultimate Street Car Event на гоночной трассе Санта-Под сарай был наконец-то испытан на участке в четверть мили.
Обновлено вчера в 05:34