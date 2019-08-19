Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.

Политика Twitter запретит рекламу государственных СМИ Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.

Футбол Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО В Алексеевском районном суде (Белгородская область) 6 сентября рассмотрят ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО).

Театры Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.

Происшествия Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела «Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Общество Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН» Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».

Политика Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.

Космос Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.

Футбол Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом» Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.

Политика Жена Нетаньяху в Киеве бросила кусок гостевого каравая на землю Премьер-министр отломил хлеб, попробовал и передал жене. Но она бросила кусок каравая на землю.

Политика На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.

Религия 19 августа православные отмечают Преображение Господне Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Экономика ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.

Общество «Депо» забронировало Павелецкий У вокзала откроется новый фуд-молл Владельцы "Киевской площади" Год Нисанов и Зарах Илиев решили тиражировать в Москве формат фуд-молла "Депо", открытого весной этого года в районе Белорусского вокзала.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Экономика Башкирия попала в рейтинг регионов с самым доступным бензином Башкирия попала в список регионов, где топливо продается по доступной для местных жителей цене.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

Политика Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.

Происшествия Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.

Общество Умер датский миллиардер Ларс Ларсен Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.

Происшествия Вспышка листериоза зафиксирована в Испании Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.

Общество Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.