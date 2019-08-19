Экономика

Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации РоссииREGNUM 11:26

Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.
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