Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации РоссииREGNUM 11:26
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.
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Игры
Анонсирована Syberia: The World Before
Обновлено в 06:38
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
В Алексеевском районном суде (Белгородская область) 6 сентября рассмотрят ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 08:01
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено в 16:43
Космос
Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике
В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено вчера в 09:09
Футбол
Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»
Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Политика
Жена Нетаньяху в Киеве бросила кусок гостевого каравая на землю
Премьер-министр отломил хлеб, попробовал и передал жене. Но она бросила кусок каравая на землю.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено в 06:41
Религия
19 августа православные отмечают Преображение Господне
Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Общество
«Депо» забронировало Павелецкий
У вокзала откроется новый фуд-молл Владельцы "Киевской площади" Год Нисанов и Зарах Илиев решили тиражировать в Москве формат фуд-молла "Депо", открытого весной этого года в районе Белорусского вокзала.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Экономика
Башкирия попала в рейтинг регионов с самым доступным бензином
Башкирия попала в список регионов, где топливо продается по доступной для местных жителей цене.
Обновлено в 02:09
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Политика
Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено в 19:12
Общество
Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла
Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.
Обновлено в 04:43
Политика
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину
Обновлено вчера в 15:15
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не ставит перед собой цель удержать братьев Миранчуков
Московский футбольный клуб "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команде.
Обновлено в 10:54