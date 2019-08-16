Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации РоссииREGNUM 11:26
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России. Об этом говорится в распространённом 19 августа пресс-релизе агентства.
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Fitch Ratings повысило рейтинг РНПК до уровня «ВВВ» со стабильным прогнозом
Википедия страхования16 августа в 16:29
Fitch повысило рейтинги «Газпрома», «Газпром нефти» и «Интер РАО» до «BBB»
OilCapital.ru16 августа в 07:30
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
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Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
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Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше.
Обновлено в 15:20
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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
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Игры
Minecraft получит RTX-трассировку лучей
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Хоккей
Владимир Тарасенко презентовал в Новосибирске Кубок Стэнли
Во время борьбы за Кубок Стэнли у Владимира Тарасенко родился третий сын.
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Армия и оружие
Появилось видео воздушного боя истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Сообщается, что на представленных кадрах запечатлены учебные полеты боевых машин в ближнем космосе и проведение тренировочного воздушного боя.
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Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Космос
Вот кайф от алкоголя в космосе!
Если будущие астронавты-любители получат возможность насладиться игристыми напитками, это будет не первый случай употребления алкоголя в космосе.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали об испытанной в США ракете
Испытанная в США крылатая ракета была вариантом «Томагавка», передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Роберта Карвера.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
Обновлено в 15:18
Политика
Премьер Дании заявила об абсурдности идеи Трампа о покупке Гренландии
Премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента Дональда Трампа о покупке Гренландии абсурдной, заявив, что остров не продается.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
При атаке на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе погибли три мирных жителя, 12 пострадали, заявило Министерство национальной обороны Турции.
Обновлено в 10:23
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым
В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Ульяновской области подросток подозревается в убийстве своей семьи
По предварительной версии, в ночь на 18 августа 16-летний подросток убил членов своей семьи. Это были его мать, брат, сестра, бабушка и дед.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Плата за брекзит
Британия столкнется с транспортным коллапсом в портах, нехваткой лекарств, топлива и продуктов питания, если она покинет Европейский Союз без заключенной с Брюсселем сделки 31 октября, говорится в конфиденциальном документе британского правительства под кодовым названием "Операция овсянка", который оказался в распоряжении лондонской газеты "Санди таймс".
Обновлено в 16:11
Общество
В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе
"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - заявили представители ведомства.
Обновлено в 15:13
Политика
Жириновский пообещал лично приехать в Киев для его взятия
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал приехать в Киев для его взятия.
Обновлено в 12:45
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Здоровье
В США выявили неизлечимую болезнь, вызванную курением вейпа
Обновлено в 14:42
Кино
Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мэн»
Обновлено в 06:08
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33