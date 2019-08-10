с чего всё началось

Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

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Происшествия Супертайфун убил 18 человек в Китае 14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой "В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы Третьей стала Курская область (116,5 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность Минздрава за 2018 год.

Авто Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.

Гаджеты Galaxy M90 станет флагманом бюджетной линейки смартфонов Samsung Компания Samsung пока еще не сформировала бюджетную линейку смартфонов Galaxy M окончательно.

Интернет В Telegram появились беззвучные сообщения Вышло очередное обновление мессенджера Telegram для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS: апдейпт включает довольно большое количество дополнений и улучшений.

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Происшествия Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.

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Шоу-бизнес Анастасия Волочкова «растянулась» перед гостями отеля в Греции Анастасия Волочкова обнародовала в микроблоге видеозапись со своим импровизированным выступлением перед гостями отеля, которых она захотела порадовать без всякого повода.

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Шоу-бизнес Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.

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Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

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Армия и оружие Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.

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Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.