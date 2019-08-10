с чего всё началось

Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Политика Польша опасается сближения Евросоюза с Россией Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.

Происшествия Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Футбол Четыре специалиста покинули селекционную службу «Спартака» Четыре специалиста — Александр Аверьянов, Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский — покинули селекционную службу клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Спартак».

Кино В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.

Шоу-бизнес Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.

Происшествия На МКАД столкнулись пять автомобилей На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».

Технологии Apple запустила аналитический сервис для музыкантов Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.

Спорт Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.

Политика Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.

Происшествия В Дагестане избили водителя скорой помощи В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия), сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в субботу.

Шоу-бизнес Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро Музыкальный продюсер хочет встретиться с популярным блогером.

Политика Украина подготовила 800 полицейских для возвращения Донбасса Национальная полиция Украины сообщила, что порядка 800 человек прошли обучение по специально разработанной учебной программе для несения службы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после восстановления там государственного суверенитета.

Экономика Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60% Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.